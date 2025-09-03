244 người thương vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Ngày 3/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được đảm bảo tốt.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ có 204 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm chết 116 người, bị thương 128 người.

So với cùng kỳ, số tai nạn giảm 84 vụ (-29,17%), giảm 39 người chết (-25,16%), giảm 76 người bị thương (-37,25%).

Tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 giảm cả 3 tiêu chí.

"Tuy tai nạn giao thông có giảm, nhưng số người chết vẫn ở mức cao; xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức của người lái xe. Đáng chú ý là việc không giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo về tốc độ phù hợp, nhất là với những người lái xe kinh doanh vận tải", Cục CSGT nhận định.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, CSGT xử lý 38.041 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn là 6.996 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.850 trường hợp.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

Quan điểm là triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, không để xảy sơ xuất dù là nhỏ nhất; đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức và nhân dân xem diễu binh, diễu hành..

Những ngày qua, 100% lực lượng cảnh sát giao thông được huy động làm nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc duy trì an ninh trật tự, xử lý ùn tắc; ngăn chặn tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng….