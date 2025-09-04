Đóng

2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80

(VTC News) -

Theo số liệu TikTok, hashtag #lehoanghiep đã vượt mốc 2 tỷ lượt xem, một con số khổng lồ, chứng minh sức lan tỏa khó tin của một quân nhân.

Trang Anh
