2 công nhân mắc kẹt, tử vong dưới cống ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 12h10 ngày 26/8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo có 2 công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt dưới cống tại ngã ba Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CA)

Ngay lập tức, lực lượng PCCC&CNCH Công an thành phố cùng các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Tại đây, Chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã tiến hành trinh sát vụ việc, xác định có 2 nạn nhân bị mắc kẹt, tử vong dưới cống sâu khoảng 8m.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt và đưa 2 nạn nhân lên khỏi cống thoát nước, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.