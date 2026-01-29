10 thành phố vươn mình thành trung tâm công nghệ, có nơi ở Việt Nam

(VTC News) -

Khi nhắc đến các trung tâm công nghệ, những tên tuổi như Thung lũng Silicon, New York hay London thường được nhắc đến. Tuy nhiên, sự đổi mới lại có cách phát triển bất ngờ ở những nơi ít ai nghĩ tới.

Trong thập kỷ qua, làn sóng các thành phố tưởng chừng không liên quan, từ những đô thị tầm trung đến các vùng từng bị lãng quên, đã âm thầm chuyển mình thành những trung tâm công nghệ, khởi nghiệp và nhân tài kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ.

Medellín, Colombia

Hệ thống cáp treo minh chứng cho cách Medellín kết nối cộng đồng và thúc đẩy sáng tạo. (Ảnh: Merlin401)

Từng nổi tiếng vì tội phạm, Medellín tự lột xác trở thành trung tâm đổi mới. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, các khu công nghệ và những sáng kiến thành phố thông minh, nơi đây giờ là thỏi nam châm thu hút các công ty khởi nghiệp và hội nghị công nghệ toàn cầu. Sự chuyển mình của Medellín thường được coi là hình mẫu cho việc tái tạo đô thị.

Lagos, Nigeria

Thành phố lớn nhất châu Phi nhanh chóng trở thành trung tâm công nghệ tài chính (fintech). Với sự dẫn đầu của các công ty như Flutterwave và Paystack, Lagos đang định hình tương lai của thanh toán kỹ thuật số trên toàn lục địa. Giờ đây, nó được xem là trái tim của cuộc cách mạng công nghệ châu Phi.

TP.HCM, Việt Nam

Hoàng hôn trên TP.HCM, điểm đến mới của đổi mới sáng tạo Đông Nam Á.

Sự năng động của nền kinh tế Việt Nam được phản ánh rõ nét qua sự bùng nổ của ngành công nghệ tại TP.HCM.

Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain đang phát triển mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ. Thành phố này đang nhanh chóng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo lớn tiếp theo của Đông Nam Á.

Kraków, Ba Lan

Kraków trở thành một trung tâm phát triển công nghệ thông tin và gia công phần mềm lớn ở châu Âu. Lực lượng lao động lành nghề cùng chi phí thấp hơn so với Tây Âu khiến thành phố này trở nên hấp dẫn đối với các công ty công nghệ toàn cầu.

Kraków cũng đang nuôi dưỡng một nền văn hóa khởi nghiệp sôi động song song với ngành gia công phần mềm.

Nairobi, Kenya

Thành phố Nairobi, nơi khởi nguồn của những giải pháp công nghệ đột phá cho châu Phi. (Ảnh: Sea-Initiative473)

Được mệnh danh là “Silicon Savannah”, Nairobi là nơi ra đời của những sáng kiến đột phá trong lĩnh vực thanh toán di động như M-Pesa. Thành phố tiếp tục thu hút đầu tư vào các giải pháp công nghệ nông nghiệp, y tế và năng lượng tái tạo. Hệ sinh thái công nghệ của Nairobi đang định hình lại cách thức kết nối và phát triển của châu Phi.

Bangalore, Ấn Độ

Sự trỗi dậy của Bangalore trở thành “Thung lũng Silicon” của Ấn Độ là điều khó ngờ tới cách đây nhiều thập kỷ.

Ngày nay, nơi đây là trung tâm của ngành công nghệ thông tin Ấn Độ, là nơi đặt trụ sở của cả các công ty khởi nghiệp lẫn tập đoàn đa quốc gia. Lực lượng lao động công nghệ của thành phố thuộc hàng lớn nhất thế giới.

Cape Town, Nam Phi

Cape Town là sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và hệ sinh thái công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Thành phố này đặc biệt nổi bật với các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và năng lượng tái tạo, thu hút nhân tài từ khắp châu Phi. Cape Town đang định vị mình là một nhà lãnh đạo trong đổi mới bền vững.

Tel Aviv, Israel

Thành phố Tel Aviv, nơi mật độ khởi nghiệp cao nhất thế giới. (Ảnh: Marciu73)

Mật độ khởi nghiệp ở Tel Aviv là không gì sánh bằng, giúp thành phố này có biệt danh “Quốc gia khởi nghiệp”. Thế mạnh của Tel Aviv trong lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học đã biến nơi đây trở thành một trung tâm đổi mới hàng đầu thế giới.

Guadalajara, Mexico

Được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Mexico”, Guadalajara đã trở thành trung tâm sản xuất điện tử và phát triển phần mềm, với mối liên hệ chặt chẽ với chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Thành phố này đóng vai trò là mắt xích quan trọng giữa khu vực Mỹ Latinh và ngành công nghệ thế giới.

Dubai, UAE

Dubai là biểu tượng của tham vọng công nghệ và đô thị thông minh Trung Đông. (Ảnh: Sangtoms)

Dubai đã tận dụng lợi thế kết nối toàn cầu và tầm nhìn hướng tới tương lai để thu hút các doanh nhân công nghệ.

Với các sáng kiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và thành phố thông minh, Dubai đang định vị mình là một cường quốc công nghệ ở Trung Đông. Tham vọng của Dubai là trở thành một trong những thành phố thông minh nhất thế giới.