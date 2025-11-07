Yaris Cross củng cố vị thế dẫn đầu SUV cỡ B tại Việt Nam

(VTC News) -

Phân khúc SUV cỡ B đang được xem là “tâm điểm vàng” của thị trường ôtô Việt Nam. Đây là nhóm xe đông đảo và sôi động hiện nay, với khoảng 20 mẫu xe cạnh tranh trực tiếp, trải dài từ xe xăng, hybrid đến xe điện. Sức hút của phân khúc này đến từ khả năng dung hòa nhiều yếu tố, gồm thiết kế tiện nghi, không gian rộng rãi như SUV nhưng vẫn nhỏ gọn, dễ di chuyển và tiết kiệm nhiên liệu như xe đô thị. Trong dải sản phẩm của B-SUV đa dạng, Toyota Yaris Cross - “át chủ bài” của Toyota Việt Nam - vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu.

Theo báo cáo của Toyota Việt Nam, trong tháng 10, hãng đạt doanh số 8.000 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus - mức cao nhất từ đầu năm. Đáng chú ý, Yaris Cross đóng góp hơn 1.800 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam trong tháng và là mẫu xe top đầu doanh số phân khúc (đối với xe sử dụng động cơ đốt trong). Trước đó, hồi tháng 9, Yaris Cross cũng đạt gần 2.000 xe bán ra, tăng gần 95% so với tháng 8 (1.012 xe), khẳng định sức hút ổn định và bền bỉ của mẫu xe này.

Sức hút của Yaris Cross ngày càng tăng cao.

Sức hút của Yaris Cross là kết quả của chiến lược sản phẩm thông minh. Ngay từ khi ra mắt, Toyota đã định vị Yaris Cross cho thế hệ người dùng năng động - những người cần chiếc SUV linh hoạt cho đô thị nhưng vẫn đề cao yếu tố tiết kiệm và bền bỉ.

Ngoại thất hiện đại với đường nét dứt khoát, tỷ lệ thân xe cân đối giúp Yaris Cross nổi bật trên phố mà vẫn giữ được vẻ tinh tế, không phô trương. Bên trong, khoang nội thất rộng rãi, được hoàn thiện tỉ mỉ cùng cách sắp đặt chi tiết tinh gọn, mang lại cảm giác thoải mái và thư thái cho mọi hành khách.

Phiên bản hybrid của Yaris Cross tiếp tục là “vũ khí chiến lược” của Toyota. Với hệ thống truyền động kết hợp xăng - điện, xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh cần thiết. Trong đô thị, động cơ điện giúp xe di chuyển mượt mà và giảm đáng kể chi phí nhiên liệu - yếu tố được người dùng đánh giá cao giữa bối cảnh giá xăng biến động. Đây cũng là hướng đi đón đầu xu thế “xanh hóa” phương tiện mà Toyota kiên trì theo đuổi tại Việt Nam.

Phiên bản hybrid của Yaris Cross tiếp tục là “vũ khí chiến lược” của Toyota.

Ngoài ưu điểm kỹ thuật, Yaris Cross còn được hưởng lợi lớn từ uy tín thương hiệu Toyota. Tại Việt Nam, Toyota luôn gắn liền hình ảnh bền bỉ, dễ bảo dưỡng, giữ giá tốt - những giá trị “bảo chứng” cho người mua. Hệ thống đại lý và trung tâm dịch vụ phủ khắp toàn quốc giúp khách hàng yên tâm khi sở hữu xe, đồng thời tạo lợi thế mà nhiều đối thủ chưa thể có được. Nhiều chuyên gia nhận định Yaris Cross không chỉ cạnh tranh bằng thiết kế hay công nghệ, mà còn bằng nền tảng niềm tin đã được Toyota xây dựng suốt 3 thập kỷ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc duy trì “ngôi vương” trong phân khúc SUV cỡ B không hề dễ dàng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu SUV điện và hybrid mới từ thương hiệu khác cũng tạo áp lực lớn. Dù vậy, Yaris Cross vẫn nắm giữ nhiều lợi thế. Yaris Cross đã khẳng định được chất lượng thực tế qua trải nghiệm người dùng, đặc biệt là khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Bước sang tháng 11, Toyota Việt Nam tiếp tục củng cố sức hút của mẫu xe này bằng chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới. Cụ thể, khi mua Yaris Cross và hoàn tất thủ tục thanh toán, được đại lý xuất hóa đơn GTGT trong tháng 11, khách hàng sẽ được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 48,5 triệu đồng cho bản HEV và 42 triệu đồng cho bản xăng.

Bên cạnh đó, đối với khách hàng trả góp của Công ty Tài chính Toyota Việt Nam, khách hàng cũng được hưởng lãi suất chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu khi mua bản xăng và từ 1,49%/năm đối với bản hybrid.

Khách mua Yaris Cross trong tháng 11 tiếp tục nhận ưu đãi hấp dẫn.

Chính sách khuyến mại này không chỉ giúp việc sở hữu Yaris Cross trở nên dễ dàng hơn, mà còn cho thấy nỗ lực của Toyota trong việc mang đến giá trị thiết thực cho người dùng Việt, từ chi phí ban đầu đến trải nghiệm vận hành và dịch vụ hậu mãi. Với ưu đãi mạnh tay cùng vị thế dẫn đầu doanh số, Yaris Cross tiếp tục khẳng định sức hút của mẫu SUV đô thị toàn diện - hiện đại, tiết kiệm và đáng sở hữu bậc nhất trong phân khúc.