Xử lý chủ tiệm tóc ở Đắk Lắk bịa chuyện 'nhuộm tóc bị phạt 10 triệu'

(VTC News) -

Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk lập biên bản, xử lý một chủ tiệm tóc đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 29/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Buôn Ma Thuột phát hiện tài khoản Facebook có tên D.V đăng tải nội dung: “Luật gì giờ nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ?...”.

Trong phần bình luận, tài khoản D.V còn sử dụng hình ảnh của một số cán bộ công an được cắt từ video không rõ nguồn để dẫn chứng cho thông tin trên.

Công an làm việc với chủ tài khoản D.V. Ảnh: C.A

Qua xác minh, Công an phường Buôn Ma Thuột xác định tài khoản này do bà D.Q.V, ngụ tại địa bàn quản lý và sử dụng.

Công an xác định các nội dung bà V. đăng tải nói trên sai sự thật, bịa đặt, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời tạo môi trường thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội.

Công an phường Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk mời bà V đến làm việc.

Tại buổi làm việc, bà V. đã thừa nhận thông tin nhuộm tóc bị phạt 10 triệu đồng đã đăng tải là sai sự thật. Bà V. cũng cam kết gỡ bỏ bài viết, đăng đính chính và xin lỗi công khai.

Theo bài đăng đính chính của bà V., do thiếu hiểu biết nên bà đăng thông tin bịa đặt về việc nhuộm tóc bị phạt 10 triệu đồng để vui đùa. Sau khi bị xử lý, bà V. cam kết sẽ cẩn thận hơn khi sử dụng mạng xã hội để tránh gây hiểu nhầm.