Xem trực tiếp Gamba Osaka vs Nam Định, AFC Champions League 2 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Gamba Osaka đấu với Nam Định thuộc vòng bảng AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) diễn ra lúc 17h hôm nay 22/10, được chiếu trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, cả Gamba Osaka và Nam Định đều có thành tích toàn thắng. Đại diện của bóng đá Việt Nam xếp sau, chỉ kém đối thủ 1 bàn. Cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng F miền Đông.

Đội đương kim vô địch V.League thể hiện phong độ phập phù từ đầu mùa giải. Tỷ lệ thắng của câu lạc bộ Nam Định sau 11 trận đấu đầu tiên của mùa giải (tính trên mọi đấu trường) chưa đến 50%.

CLB Nam Định đấu với Gamba Osaka trên sân khách ở trận lượt đi.

Tại AFC Champions League, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không ngại sử dụng đội hình 100% ngoại binh. Dù vậy, do ít được thi đấu cùng nhau, các ngôi sao đắt giá của đội bóng thành Nam chưa tạo ra được lối chơi ổn định.

Việc tiền đạo chủ lực Brenner sa sút mạnh cũng là nguyên nhân khiến CLB Nam Định - vốn trông cậy rất nhiều vào hiệu suất cá nhân của các chân sút ngoại - không có thành tích tốt. Cầu thủ người Brazil mới ghi được 2 bàn sau 9 trận đấu ở mùa giải này.

Trong khi đó, Gamba Osaka không còn mục tiêu phân đấu ở J.League mùa này. Đội bóng Nhật Bản đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, cách xa top 3 và cũng rất an toàn so với nhóm xuống hạng.

Gamba Osaka có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp kéo dài từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. Dù vậy, ở 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ hòa và thua, không ghi bàn và lọt lưới tới 5 lần.

Gamba Osaka không phải đội bóng thuộc nhóm thế lực hàng đầu của bóng đá Nhật Bản. Nếu sử dụng đội hình 100% ngoại binh, CLB Nam Định không thua kém đáng kể so với đối thủ. Cơ hội giành điểm của đại diện bóng đá Việt Nam không thấp.