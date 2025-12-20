Xe vượt địa hình của Mercedes được nâng tầm với phiên bản siêu sang

(VTC News) -

Tháng này, chiếc Unimog huyền thoại của Mercedes chính thức tròn 80 tuổi. Để đánh dấu cột mốc này, thương hiệu Đức đã hợp tác với Hellgeth Engineering để ra mắt một phiên bản đặc biệt, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vượt địa hình và sự sang trọng.

Chiếc Unimog độc đáo này không chỉ giữ nguyên những đặc điểm nổi bật của dòng xe địa hình bền bỉ mà còn được trang bị các vật liệu cao cấp và thiết kế bắt mắt, phù hợp cho cả những con đường lầy lội và các khách sạn sang trọng. Dưới lớp vỏ hào nhoáng, chiếc xe vẫn giữ nguyên cấu trúc của Unimog U 4023 với trục cầu dẫn động, khung gầm linh hoạt và bộ vi sai khóa ba cấp.

Điểm nổi bật nhất của phiên bản mới là động cơ diesel 6 xi-lanh OM 936 7,7 lít, thay thế cho động cơ bốn xi-lanh 5,1 lít trước đó. Động cơ mới này cho công suất lên tới 297 mã lực, mang lại lực kéo tốt hơn và hộp số vận hành mượt mà hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên khả năng vượt địa hình huyền thoại của Unimog.

Ngoại thất của xe được thiết kế để tạo sự cân bằng giữa sức mạnh và vẻ sang trọng. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, cản trước và ốp sườn đã được tinh chỉnh, cùng với màu sơn xám mờ và mâm xe 20 inch hiện đại. Đặc biệt, công nghệ MirrorCam thay thế gương chiếu hậu truyền thống bằng màn hình kỹ thuật số, giúp người lái dễ dàng quan sát xung quanh.

Bên trong, khoang cabin bốn chỗ ngồi được trang bị da cao cấp, đèn LED chiếu sáng và thảm sàn bằng da, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa tiện dụng. Mặc dù Mercedes chưa công bố nhiều hình ảnh nội thất, nhưng có thể thấy rằng nó vẫn mang nhiều nét của một chiếc xe tải hơn là một chiếc limousine.

Unimog ban đầu được phát triển như một phương tiện nông nghiệp ở Đức sau Thế chiến II và đã được Mercedes tiếp quản vào năm 1951. Kể từ đó, nó đã phục vụ cho nhiều lĩnh vực như tiện ích, cứu hộ, quân đội và thậm chí là các đội đua tại giải Dakar Rally.

Mercedes khẳng định rằng phiên bản Unimog sang trọng này không chỉ là một sản phẩm mang tính thẩm mỹ. Chiếc xe sẽ được một khách hàng duy nhất thử nghiệm vào năm tới để thu thập dữ liệu cho các phát triển trong tương lai. Nếu nhu cầu thị trường tồn tại, mẫu xe hạng sang này có thể mở ra một nhánh mới cho dòng xe Unimog, chứng minh rằng chiếc xe này có thể chinh phục mọi địa hình.