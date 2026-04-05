Xe lao vào đám đông ở Mỹ, hơn 20 người bị thương

Cuộc diễu hành đang diễn ra nhân dịp Tết của cộng đồng Lào, theo đài KADN-TV (Fox 15). Tài xế, hiện chưa được công bố danh tính, sau đó bị bắt giữ, theo thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng.

Giới chức cho biết một số nạn nhân bị thương nặng. Theo lực lượng cứu hộ, 11 người được đưa đến bệnh viện bằng đường bộ và 2 người được chuyển bằng trực thăng.

Cuộc điều tra nguyên nhân sự cố đang được thực hiện. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ không tin đây là hành vi cố ý, "dựa trên cuộc điều tra sơ bộ".

Hiện trường vụ đâm xe. Đám đông đã tập trung để xem cuộc diễu hành gần đường Captain Cade và Melancon ở New Iberia.

Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người nằm trên mặt đất gần chiếc xe màu xanh. Trên Twitter/X, thống đốc bang Louisiana Jeff Landry cho biết ông và vợ đang “cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng”, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với các lực lượng cứu hộ.

Lễ hội Tết Lào thường niên tại Louisiana năm nay bắt đầu từ 3/4 và dự kiến kéo dài đến 5/4. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa và truyền thống của đất nước Lào. Một video phát trực tiếp trên Facebook của lễ hội vào thứ Bảy cho thấy người tham dự nhảy múa trên đường phố, có xe diễu hành và các vũ công mặc trang phục truyền thống.

Đám đông tập trung để xem cuộc diễu hành gần đường Captain Cade và Melancon ở New Iberia.

Chiếc xe gây tai nạn. (Ảnh: Fox)

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước thông tin về vụ việc xảy ra gần khu vực lễ hội”, ban tổ chức viết trên Facebook.

Họ cũng thông báo hủy các buổi biểu diễn âm nhạc tối hôm đó vì lý do an toàn công cộng. “Nếu các nguồn lực an ninh được khôi phục vào ngày mai (Chủ nhật), chúng tôi sẽ chỉ mở lại các hoạt động tôn giáo của lễ hội, còn các gian hàng vẫn tiếp tục hoạt động".