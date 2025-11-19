Xây dựng Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ thành hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng

(VTC News) -

Ngày 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Trương Quốc Huy đến thăm, tặng quà và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

BSCKII. Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết, trải qua 60 năm hình thành và phát triển, từ một bệnh viện quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện hạng I - Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ, với quy mô 1.500 giường bệnh, hơn 1.500 cán bộ viên chức, người lao động, cùng hệ thống 42 khoa, phòng, trung tâm (trong đó có 12 trung tâm chuyên sâu).

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Trương Quốc Huy phát biểu tại chương trình.

Bệnh viện đã chủ động xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đầu tư nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại như Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0T, máy SPECT/CT, hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD, cánh tay robot Maxio, hệ thống định vị dẫn đường Navigation…

Bệnh viện đã thực hiện được trên 70% kỹ thuật loại đặc biệt, trên 90% kỹ thuật loại 1. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng; can thiệp não, mạch tim, mạch tạng; phẫu thuật nội soi cột sống; triển khai y học hạt nhân, SPECT/CT; hạ thân nhiệt chỉ huy, ECMO... được triển khai thành công, đem lại lợi ích cho người bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Sở tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bệnh viện.

Đến thăm và chúc mừng Bệnh viện, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Trương Quốc Huy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong hành trình 60 năm xây dựng và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bệnh viện cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bệnh viện trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt đảm nhận chức năng vùng theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

BSCKII. Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, báo cáo những kết quả đạt được trong những năm qua của Bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị lãnh đạo bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tăng cường tuyên truyền giáo dục để mỗi nhân viên y tế nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa cao quý của nghề nghiệp, từ đó yêu ngành, yêu nghề, nâng cao y đức, ứng xử, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm, tận tụy cứu chữa người bệnh, coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tặng quà cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà người bệnh, tham quan cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ của Bệnh viện.