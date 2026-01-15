'Xa xỉ trong thầm lặng' - hệ giá trị mới của giới thượng lưu Việt

(VTC News) -

“No logo” là một diễn giải khác của sự xa xỉ, sang trọng trong thầm lặng - cách mà ngày càng nhiều người giàu lựa chọn để biểu đạt bản thân. Tại Hà Nội, có một không gian sống mà tinh thần “no logo” xuyên suốt, thu hút mạnh mẽ mối quan tâm của người giàu thầm lặng.

Sự định hình của “lối sống lấp lánh trong thầm lặng”

Sự trỗi dậy của tầng lớp siêu giàu đang định hình một thế hệ thượng lưu mới với trật tự giá trị mới. Một bộ phận không nhỏ trong số đó dịch chuyển theo hệ quy chiếu tinh lọc hơn: quiet luxury – sự xa xỉ thầm lặng. Ở đó, đẳng cấp không nằm ở sự phô bày, mà ở chiều sâu của những chuẩn mực không cần tuyên ngôn. Họ định vị đẳng cấp bằng khí chất cá nhân, bằng sự chọn lọc kỹ lưỡng không gian sống và khả năng tận hưởng đời sống tinh thần.

Đó là một lối sống giàu sang nhưng lấp lánh trong sự thầm lặng, nơi con người quay về trân quý những giá trị đích thực của đời sống. Khi tiêu dùng phô trương lùi lại, những “xa xỉ phẩm mới” như trải nghiệm sống, sức khỏe và chiều sâu đời sống gắn với mỗi nếp nhà trở thành di sản được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là thước đo mới của một đời sống giàu ý nghĩa.

Quiet Luxury trở thành lựa chọn sống mới của giới thượng lưu.

Số liệu từ Google cho thấy, chỉ riêng năm 2023, lượng tìm kiếm các cụm từ “quiet luxury” hay “stealth wealth” đã tăng hơn 614%. Con số này không chỉ phản ánh một xu hướng tiêu dùng, mà là dấu hiệu của một chuyển dịch văn hóa sâu sắc. Nếu phương Tây gọi đó là tinh thần “old money” – sự giàu có được tích lũy qua nhiều thế hệ và thể hiện bằng sự tiết chế – thì người Trung Quốc có khái niệm “lao qianfeng”, thứ giàu sang toát ra từ sự giản dị.

Nội hàm sâu xa của xa xỉ thầm lặng là hệ giá trị chú trọng chất lượng sống hay một không gian sống đầy chất lượng: Nâng niu cảm xúc, gìn giữ nếp sống, sự trao truyền giá trị và di sản được kiến tạo qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh thị trường hiện tại, những dự án đáp ứng tinh thần quiet luxury vô cùng khan hiếm. Rivea Residences, tọa lạc ở lõi đô thị phía Nam Thủ đô là câu trả lời thuyết phục cho nhóm khách hàng này. Không chạy theo quy mô hay sự phô trương, Rivea Residences là không gian “quiet luxury” toàn diện - sự yên tĩnh, riêng tư và thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu.

Rivea Residences – nơi giới tinh hoa Hà Nội thuộc về

Chất xa xỉ thầm lặng của Rivea Residences được thể hiện ngay ở vị trí. Tọa lạc tại lõi trung tâm nội đô, giao thoa giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, dự án thuận tiện tới phố cổ, các quận trung tâm lịch sử và hưởng trọn không gian sống thoáng đãng khi liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15ha. Đây là một vị trí hiếm hoi hội tụ hai yếu tố tưởng chừng đối lập: Đủ gần lõi đô thị để hưởng trọn tiện ích và có “khoảng giãn” công viên để giữ được sự tĩnh tại và riêng tư.

Rivea Residences là hiện thân của phong cách sống quiet luxury.

Ở Rivea Residences, sảnh đón trần cao gần 9m, hoàn thiện bằng vật liệu đắt giá và ánh sáng tiết chế, đóng vai trò như một “vùng đệm” tách cư dân khỏi nhịp ồn ã bên ngoài trước khi bước vào không gian riêng.

Bốn tầng tiện ích được bố trí với mật độ hợp lý, dẫn dắt trải nghiệm sống theo chiều sâu, kết nối các thế hệ trong cùng một nếp nhà. Tầng mái khối đế là miền an yên, nơi các bậc cao niên an trú trong sự tĩnh lặng với vườn thiền, yoga, Vườn Ánh Sáng… Người lớn có không gian dành riêng cho công việc và kết nối với business lounge kín đáo, coworking yên tĩnh cho những giờ làm việc tập trung.

Chuỗi không gian dành cho trẻ nhỏ được kiến tạo như một “xứ sở diệu kỳ” giữa tầng không, nơi trí tưởng tượng được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm kì thú. Khu vui chơi, bể bơi bốn mùa, khu cắm trại trên mây, đài ngắm sao… mở ra một thế giới trong trẻo để trẻ tự do khám phá và sáng tạo.

Trong sự riêng tư và kín đáo, thời gian như chậm lại để các thế hệ cùng quây quần, sẻ chia những khoảnh khắc đời thường ấm áp và gắn kết tại bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim private, golf 3D, party room hay bar garden…

Bộ sưu tập duplex The Rey Edition tại Rivea Residences đưa sự xa xỉ thầm lặng lên tầm cao mới. Từ tầng 20 trở lên, các căn duplex là “vùng an trú trên không”, đủ tĩnh để người lớn tuổi an nhiên nghỉ ngơi, đủ riêng để mỗi thế hệ tận hưởng không gian của mình và đủ rộng để cả gia đình cùng quây quần bên nhau.

Diện tích lớn từ 225–304 m2 cùng thiết kế thông tầng cao tới 6,8 m tạo độ lắng hiếm có cho không gian. Cấu trúc hai lớp rõ ràng giúp đời sống gia đình vận hành tự nhiên: Tầng dưới mở ra cho sinh hoạt chung, những bữa cơm sum vầy, những câu chuyện được kể lại qua năm tháng; tầng trên là miền riêng tư tuyệt đối, nơi mỗi thành viên tìm thấy sự tĩnh tại cần thiết. Hệ kính Low-E full-height đưa ánh sáng và bầu trời vào nhà, để thiên nhiên trở thành chất xúc tác nuôi dưỡng cảm xúc và sự cân bằng.

Không gian hồ bơi riêng tư tại “biệt thự trên không” The Rey Edition.

Sự kết nối ấy còn được bồi đắp qua những đặc quyền biệt lập của The Rey Edition, biến mỗi ngày trở thành hành trình nghỉ dưỡng đầy cảm xúc. Khu vườn và hồ bơi riêng tại ban công không chỉ là đặc quyền cá nhân hóa, mà là không gian để gia đình cùng dệt kí ức: Cùng thưởng trà giữa khu vườn riêng trên cao, thả mình trong làn nước xanh mát của hồ bơi, thu vào tầm mắt khoảng trời bao la.

Bên cạnh đó, suất đỗ ô tô định danh tại The Rey là đặc quyền hiếm có, bảo đảm quyền sở hữu và sự riêng tư tuyệt đối. Chủ nhân không phải loay hoay tìm chỗ trong hầm, mỗi xe được định danh, có vị trí riêng được xác lập rõ ràng, tránh tranh chấp không đáng có, góp phần định hình chuẩn mực sống tinh tế – xa xỉ thầm lặng và khác biệt.

Tiện ích và không gian tại Rivea Residences đều được chăm chút kỹ lưỡng để mỗi khoảnh khắc luôn là sự thăng hoa của cảm xúc, biến xa xỉ thầm lặng thành một trải nghiệm sống trọn vẹn, tinh tế và độc bản.