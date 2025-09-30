WT VIETNAM - Big Pictures hợp tác về VR đào tạo thiết bị xây dựng tại Việt Nam

(VTC News) -

Hai bên đang thủ tục thương mại hóa, dự kiến hoàn tất đăng ký trong năm 2025 và hướng đến chứng nhận “Sản phẩm CNTT được chứng nhận” vào năm 2026, góp phần hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Tiềm năng tại thị trường Việt Nam

Ngành xây dựng Việt Nam được dự báo sẽ cần khoảng 4.881 thiết bị xây dựng vào năm 2030. Nhu cầu nhân lực vận hành máy móc ngày càng tăng cao, trong khi nguồn cung lao động tay nghề còn thiếu. Big Pictures kỳ vọng nền tảng VRCMS sẽ giúp giải quyết vấn đề này bằng giải pháp đào tạo nghề hiện đại, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng.

Thành công tại Philippines

Tháng 8/2024, Big Pictures phối hợp với Trung tâm An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSHC) và Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Giáo dục Kỹ thuật (TESDA) tại Philippines để triển khai chương trình đào tạo bằng công nghệ VR.

Chương trình đã hỗ trợ Bộ Lao động và Việc làm Philippines (DOLE) trong việc nâng cao kỹ năng cho hàng triệu lao động xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất, khẳng định hiệu quả của mô hình “Đào tạo vận hành thiết bị xây dựng kiểu Hàn Quốc”.

Công nghệ VRCMS tiên tiến

Nền tảng VRCMS cung cấp đào tạo nhập vai cho 32 loại thiết bị xây dựng như máy xúc, xe nâng, cần cẩu, xe ủi, máy kéo… với công nghệ kính VR HMD tiên tiến, mô phỏng vật lý chân thực và hệ thống theo dõi người dùng chính xác. Giải pháp này giúp loại bỏ chi phí khổng lồ và rủi ro an toàn của việc thực hành trên máy thật, đồng thời cho phép nhiều học viên tham gia cùng lúc và có thể phân tích kết quả đào tạo.

Ông Kim Jong Min, Giám đốc điều hành Big Pictures, chia sẻ:

“Sự bùng nổ phát triển hạ tầng tại Đông Nam Á đòi hỏi thế hệ mới những người vận hành thiết bị xây dựng lành nghề. Công nghệ VRCMS của chúng tôi sẽ giúp các cơ sở đào tạo huấn luyện học viên hiệu quả và an toàn hơn, đồng thời giảm đáng kể chi phí đầu tư thiết bị và diện tích đào tạo.”

Thành tích đã được kiểm chứng và triển vọng tương lai

Big Pictures ra mắt sản phẩm VR đầu tiên năm 2017 (VR POKO), thương mại hóa mô phỏng đào tạo thiết bị xây dựng từ năm 2019, và năm 2020 đã góp phần đưa mô phỏng thực tế ảo vào Tiêu chuẩn Năng lực nghề quốc gia (NCS) của Hàn Quốc.

Sau thành công tại Philippines, Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành thị trường tiếp theo áp dụng hiệu quả mô hình này, đưa Big Pictures trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghề bằng VR tại khu vực Đông Nam Á.