Hà Nội hướng dẫn 4 cách tra cứu điểm thi lớp 10, tránh quá tải giờ vàng công bố

(VTC News) -

Tối 18/6, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho hay, Sở vừa ban hành hướng dẫn tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 nhằm tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh tiếp cận kết quả nhanh chóng, chính xác, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải cục bộ khi công bố điểm.

Theo hướng dẫn, học sinh và phụ huynh chỉ cần chuẩn bị số báo danh của thí sinh để tra cứu kết quả qua một trong bốn kênh chính thức.

Kênh thứ nhất là ứng dụng iHanoi trên thiết bị di động. Người dùng truy cập tiện ích “Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT”, nhập Số Báo danh và thực hiện tra cứu.

Đặc biệt, đối với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố. Nhờ đó, học sinh và phụ huynh không cần liên tục truy cập các trang tra cứu mà vẫn nhận được kết quả kịp thời.

Với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố.

Kênh thứ hai là Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn. Thí sinh có thể lựa chọn tra cứu bằng mã học sinh hoặc số báo danh, nhập mã bảo vệ và thực hiện tra cứu theo hướng dẫn trên hệ thống.

Màn hình trang chủ Cổng tuyển sinh đầu cấp.

Kênh thứ ba là Cổng thông tin điện tử tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ diemthi.hanoi.edu.vn. Tại đây, thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận để xem điểm các môn thi cùng các thông tin liên quan.

Tại trang chủ Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nộ, thí sinh chọn banner/thông báo hoặc chuyên mục của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Kênh thứ tư là chuyên trang tra cứu điểm thi của Báo Hà Nội Mới tại địa chỉ xemdiem.hanoimoi.vn.

Tại trang chủ Báo Hà Nội mới, chọn banner/chuyên trang “Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2026” hoặc tìm trong chuyên mục Giáo dục/ô tìm kiếm với từ khóa “điểm thi lớp 10 Hà Nội 2026”. Tại giao diện “Tra cứu điểm thi 2026”, chọn tab “Điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026”, nhập chính xác số báo danh của thí sinh vào ô tra cứu và nhấn nút “Tìm kiếm”.

Người tra cứu đối chiếu thông tin họ tên, số báo danh, điểm các môn thi và các thông tin liên quan hiển thị trên hệ thống. Trường hợp dữ liệu chưa hiển thị hoặc truy cập chậm, học sinh, cha mẹ học sinh chờ hệ thống cập nhật, tải lại trang sau ít phút hoặc chuyển sang các kênh tra cứu chính thức khác nêu tại mục I của Hướng dẫn này.

Hình minh họa giao diện tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý học sinh và phụ huynh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức do cơ quan quản lý giáo dục công bố, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay mật khẩu trên các website hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.

Thí sinh chuẩn bị chính xác số báo danh theo Phiếu báo dự thi, kiểm tra kỹ thông tin trước khi tra cứu để hạn chế sai sót. Trong trường hợp lượng truy cập lớn khiến hệ thống phản hồi chậm, học sinh và phụ huynh có thể tải lại trang sau ít phút hoặc chuyển sang một trong các kênh tra cứu chính thức khác.

Các trường THCS trên địa bàn thành phố được yêu cầu chủ động phổ biến hướng dẫn tới học sinh và phụ huynh, đồng thời bố trí cán bộ hỗ trợ trong thời gian công bố điểm thi và tiếp nhận các phản ánh theo thẩm quyền.