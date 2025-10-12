Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì?

Thông tin với PV, chủ đầu tư cho biết, trước đó, vào cuối tháng 9, Ban Quản lý tòa nhà (BQLTN) của Tập đoàn Nam Cường đã phát hiện hiện tượng sụt lún đất bên dưới đường nội khu, phía sau khu trường học.

Sau khi xem xét, BQLTN đã cho quây rào và đặt biển cảnh báo để người dân và phương tiện giao thông chú ý, tránh đi vào khu vực này. Đồng thời, lực lượng an ninh được yêu cầu kiểm soát khu vực bị sụt lún.

Sau khi xem xét các phương án đề xuất, chủ đầu tư đã mời đơn vị nhà thầu tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và đưa ra phương án khắc phục.

Hố sụt lún đã được quây hàng rào bảo vệ và đặt biển cảnh báo từ cuối tháng 9. (Ảnh: N.H)

Vào khoảng 13h ngày 9/10, một xe tải đi vào đoạn đường có hố sụt, sát khu vực đang được cảnh báo, và bị sụt bánh sau. Ngay sau đó, xe cứu hộ tới hiện trường để kéo xe lên nhưng cũng bị sụt bánh. Đến 15h cùng ngày, sau khi được cứu hộ, các xe đã được di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.

Ngay khi sự cố xảy ra, UBND phường Nghĩa Đô và Phòng Quản lý đô thị đã có mặt để kiểm tra hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây ngập úng cục bộ. Nước mưa thấm xuống nền đất qua hố sụt, làm rửa trôi và xói mòn kết cấu bên dưới, dẫn đến hiện tượng sụt lún cục bộ tại vị trí trên.

Đáng chú ý, trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp, Hà Nội đã trải qua tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng. Lượng nước mưa lớn cùng thời gian ngâm lâu khiến các tầng đất yếu bị bão hòa, trong khi áp lực nước ngầm tăng cao làm suy giảm độ ổn định nền móng, gây tổn thương kết cấu ngầm của hạ tầng – một hiện tượng gần như khó tránh khỏi trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Hàng rào được mở rộng, gắn biển cảnh báo và có bảo vệ trực 24/24. (Ảnh: N.H)

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã nhanh chóng mở rộng phạm vi rào chắn, duy trì hệ thống biển cảnh báo xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, lực lượng an ninh được bố trí trực 24/24 để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, ngăn không cho ô tô di chuyển qua khu vực này.

Trước sự việc này, Tập đoàn Nam Cường cho biết đã tham khảo ý kiến các chuyên gia. “Theo nhận định ban đầu, đây là sự việc bất khả kháng, nguyên nhân do mưa quá lớn dẫn đến xói đất ở phần đường bên dưới”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Để khắc phục nhanh nhất, chủ đầu tư đã giao cho nhà thầu lập phương án thực hiện, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khẩn trương khắc phục sự cố.