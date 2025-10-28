+
Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club: 141 người hầu tòa
(VTC News) -
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ tổ chức đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội).
Tin mới
Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club: 141 người hầu tòa
12:38 28/10/2025
VTC NEWS TV
Thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng
12:31 28/10/2025
Tin nhanh 24h
Chủ tịch TP Huế nói gì về trận lụt lịch sử, xô đổ mọi kỷ lục về lượng mưa?
12:07 28/10/2025
Chính trị
Mỹ - Nhật ký thoả thuận về nguồn cung đất hiếm
12:01 28/10/2025
Thời sự quốc tế
2 ngày trải nghiệm ngập lụt của khách Tây ở Hội An: 'Chuyến du lịch đáng nhớ'
11:48 28/10/2025
Đời sống
Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, hất văng máy đo của cảnh sát
11:45 28/10/2025
Tin nóng
Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong
11:45 28/10/2025
Tin nóng
Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị bị bãi nhiệm vì vi phạm pháp luật hình sự
11:39 28/10/2025
Tin nóng
Kai Đinh mang 'Lễ đường' đến đêm nhạc Học viện Báo chí và Tuyên truyền
11:38 28/10/2025
Ca Nhạc
Diện mạo mới của ‘nhà ma’ 300 Kim Mã sau hơn 30 năm bỏ hoang
11:34 28/10/2025
Tin nóng
Bà ngoại U80 quyến rũ chia sẻ bí quyết giữ mãi vẻ tươi trẻ
11:34 28/10/2025
Chuyện bốn phương
Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống đường sau tiếng nổ lớn
11:30 28/10/2025
Tin nóng
Báo chí Congo: Vingroup mang tinh thần đổi mới tới châu Phi
11:23 28/10/2025
Đầu Tư
Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026
11:20 28/10/2025
Đời sống
EMCT - đổi mới công nghệ vì an toàn con người trong kỷ nguyên số
11:15 28/10/2025
Sản phẩm
Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là 'bộ não' đáng gờm nhất Tam Quốc
11:12 28/10/2025
Phim
BNV Solution - kiến tạo tương lai giáo dục AI tại Việt Nam và Đông Nam Á
11:09 28/10/2025
Sản phẩm
TP Huế vẫn chìm trong biển nước, đường thành sông, người dân di chuyển bằng thuyền
11:08 28/10/2025
Đời sống
Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD xin vắng mặt tại toà do ốm nặng
11:04 28/10/2025
Pháp đình
Cứu sống nữ bệnh nhân mắc hội chứng 'trái tim tan vỡ' hiếm gặp
11:02 28/10/2025
Tin tức
Lý giải nguyên nhân mưa kỷ lục tại Huế, chưa từng ghi nhận ở Việt Nam
11:02 28/10/2025
Thời tiết
Đan Phượng bứt tốc: Điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản Hà Nội
11:00 28/10/2025
Dự án
Tài tử 'Thiên long bát bộ' Hứa Thiệu Hùng qua đời
10:48 28/10/2025
Sao thế giới
Ubion - kết nối tri thức, kiến tạo tương lai giáo dục số Việt Nam
10:45 28/10/2025
Sản phẩm
BIDV nỗ lực thúc đẩy phát triển nền tài chính đổi mới và bền vững
10:44 28/10/2025
Kinh tế xanh
Mỹ ra lệnh trừng phạt, tập đoàn dầu khí Nga bán tài sản ở nước ngoài
10:37 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Những siêu phẩm đá quý tiền tỷ ở Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025
10:33 28/10/2025
Thị trường
Từ ước mơ thời chiến đến kỳ tích ghép đa tạng ở Bệnh viện Việt Đức
10:30 28/10/2025
Tin tức
Người dân TP.HCM nhường đất, mở lối cho dự án giao thông khu Nam
10:29 28/10/2025
Đời sống
Ông Trump bác thông tin tranh cử Phó Tổng thống vào năm 2028
10:17 28/10/2025
Thời sự quốc tế