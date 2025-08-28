VPBank ưu đãi đến 40% cho khách hàng mua BIB giải chạy lớn nhất ĐBSCL

(VTC News) -

Các vận động viên chạy bộ vừa ghi danh tại giải chạy quy mô, vừa được hòa mình vào chuỗi ngày hội bùng nổ của âm nhạc, văn hóa, ẩm thực tại mảnh đất sen hồng Đồng Tháp.

Ưu đãi gần nửa giá khi mua BIB qua VPBank Neo

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 đang là giải chạy được mong chờ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra từ 10-12/10, dự kiến quy tụ khoảng 12.000 vận động viên trong và ngoài nước. Với 4 cự ly thi đấu gồm 5km, 10km, 21km và 42km, giải không chỉ phù hợp cho các vận động viên chuyên nghiệp, mà còn mở rộng cho người mới bắt đầu, gia đình và các runner nhí.

Khách hàng VPBank nhận đặc quyền giảm tới 40% giá BIB khi thanh toán qua VPBank NEO.

Đặc biệt, khách hàng VPBank có cơ hội ghi danh tại giải chạy tâm điểm này với mức ưu đãi lên tới 40%. Cụ thể, VPBank giảm 30% giá BIB công bố cho các chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank; giảm 35% cho khách hàng thuộc phân khúc VPBank Prime và giảm 40% cho khách hàng thuộc phân khúc VPBank Diamond khi đăng ký và thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO.

Nhờ đặc quyền từ VPBank, từ 11/8 - 20/9/2025, giá BIB giải chạy ở mức giá “mềm” hiếm có, lần lượt từ 321.000 đồng đến 633.000 đồng tùy cự ly, giúp khách hàng VPBank dễ dàng tiếp cận một sự kiện thể thao, văn hóa quy mô quốc tế ngay tại miền Tây Nam Bộ.

“Thanh toán VPBank NEO, giá BIB rẻ ngang với ngay lúc mở bán Flash Sale”, chị Nguyễn Hoàng Hải (TP.HCM) cho biết chị đã mua 4 BIB chạy cho cả nhà, đến Đồng Tháp tham dự giải chạy đặc biệt này. Toàn bộ thao tác, từ chọn cự ly, thanh toán đều diễn ra trong vài phút. Đây là sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính hấp dẫn và công nghệ số hiện đại, mang lại trải nghiệm thuận tiện và khác biệt cho người dùng VPBank NEO.

Nhiều runner cho biết, sức hút của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 nhờ thời gian tổ chức vào tháng 10 - thời điểm đẹp nhất trong năm tại Tây Nam Bộ. Cung đường chạy đạt chuẩn quốc tế AIMS dẫn qua những địa danh tiêu biểu của Đồng Tháp như Quảng trường Văn Miếu, cầu Cao Lãnh bắc ngang sông Tiền, cùng những tuyến phố rợp bóng cây - tất cả hứa hẹn mang đến trải nghiệm vừa thử thách vừa giàu cảm xúc.

Mua 1 được 2 - tấm vé đến ngày hội âm nhạc, thể thao, văn hóa lớn nhất miền Tây Nam Bộ

Được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 không chỉ là giải chạy đơn thuần, mà là sự kiện quy mô lớn bậc nhất miền Tây - với chuỗi ngày hội bùng nổ của âm nhạc, ẩm thực, thể thao văn hóa.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon là cơ hội Đồng Tháp quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Sự kiện mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa - giải trí đặc sắc. Trong đó, đêm hội âm nhạc ngày 11/10 quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được hàng triệu người yêu mến như Phương Mỹ Chi, Isaac… là không gian bùng nổ cho hàng vạn vận động viên trước giờ xuất phát.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, lễ hội ẩm thực miền Tây là nơi giới thiệu hương vị đặc trưng của nem Lai Vung, hủ tiếu Sa Đéc, bánh xèo, chè sen, trái cây miệt vườn; cũng như các hoạt động khám phá không gian văn hóa, làng nghề truyền thống địa phương.

Các hoạt động bên lề đã biến giải chạy thành một “lễ hội cộng đồng” thực thụ, nơi vận động viên không chỉ chinh phục giới hạn bản thân, mà còn hòa mình vào bản sắc văn hóa của miền Tây Nam Bộ. Các chuyên gia nhìn nhận, Đồng Tháp cũng nhờ đó có cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Đặc biệt, Ban tổ chức công bố sẽ trích một phần doanh thu từ giải để hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm, biểu tượng sinh thái của Đồng Tháp. Đây là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội, khẳng định sự gắn kết của giải chạy với phát triển bền vững, đồng thời mang đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho mỗi bước chân của vận động viên.

Nhiều năm qua, VPBank đã trở thành thương hiệu quen thuộc gắn với các giải chạy lớn trên toàn quốc. Đến nay, sau gần một thập kỷ, VPBank đã tổ chức và đồng tổ chức 16 giải chạy quy mô lớn với hơn 100 ngàn vận động viên tham gia, đồng thời xây dựng cộng đồng runner nội bộ VP-Iron với hơn 2.000 thành viên.

Việc đồng hành cùng giải chạy Marathon Đất Sen Hồng 2025 là minh chứng cho cam kết của VPBank: Đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần thịnh vượng thể chất và tinh thần, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững.