Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng, bé gái 13 tuổi thiệt mạng

(VTC News) -

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước làm một người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt giúp đỡ người dân sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước. Ảnh: A.S

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/11, người dân khu vực rẫy phía chân núi nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy và nhà dân. Nhiều người bỏ chạy ra khu vực đường lộ cao hơn để thoát thân.

Sự cố khiến hai vợ chồng và con gái 13 tuổi ở trong nhà cách khu vực chân núi khoảng 4 km, gần cầu tràn, bị nước cuốn trôi. Hai người lớn bám vào cành cây sau đó được người dân và lực lượng của xã giải cứu trong đêm. Riêng bé gái 13 tuổi bị nước cuốn trôi, tử vong. Đến rạng sáng 2/10, thi thể bé gái được tìm thấy cách nhà khoảng 600 m.

Lãnh đạo xã Tuy Phong cho hay, nước cuốn gây hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân, song chưa có con số thống kê cụ thể.

Cơ quan chức năng đang phối hợp chủ công trình khắc phục sự cố.