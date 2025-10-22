VNPT tăng cường hợp tác với các đối tác Phần Lan

(VTC News) -

Ngày 21/10, tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Matias Marttinen – Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trao Hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ giai đoạn 2025-2026 cho Tập đoàn Nokia.

Đồng thời, VNPT cũng ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược với Tập đoàn bảo mật Phần Lan F-Secure trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ người dân khỏi tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến.

Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Nokia trao hợp đồng hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm . (Ảnh: TTXVN)

Với hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến được ký kết, VNPT và Nokia sẽ cùng triển khai dự án trong giai đoạn 2025-2026, tập trung vào việc nâng cao chất lượng vùng phủ sóng di động, đặc biệt tại các khu vực biên giới và các trung tâm kinh tế – xã hội trọng điểm.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc VNPT và ông TL Viswanathan, thành viên Ban lãnh đạo, Giám đốc sản phẩm Tập đoàn F-Secure - trao biên bản ghi nhớ. (Ảnh: TTXVN)

Cùng ngày, VNPT và Tập đoàn F-Secure đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm bảo vệ người dân khỏi các hình thức tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến, đồng thời mở rộng hợp tác ra thị trường khu vực ASEAN.

Theo đó, hai bên sẽ cùng triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo, bao gồm: Chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa mạng; tổ chức các chương trình đào tạo và tập huấn thực hành; nâng cao năng lực an ninh mạng cho đội ngũ kỹ thuật của VNPT.

VNPT và F-Secure cũng sẽ nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, mở ra cơ hội thương mại hóa và cung cấp dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, VNPT và F-Secure đã công bố cung cấp dịch vụ VNPT S-Defender – giải pháp bảo mật và chống lừa đảo trực tuyến được tích hợp công nghệ tiên tiến của F-Secure.

Hai thỏa thuận quan trọng với Nokia và F-Secure không chỉ giúp VNPT củng cố vị thế tập đoàn chủ lực trong hạ tầng và an ninh số mà còn đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, thịnh vượng và bền vững.