(VTC News) -

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn”.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Vũ Hải Quân - Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN - chia sẻ, nếu những năm đầu là câu chuyện về "nhận thức", về "nền tảng", về "dữ liệu", thì năm 2025, chuyển đổi số sẽ nói một câu chuyện khác, một câu chuyện đi vào chiều sâu, đi vào thực chất.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Minh Sơn)

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN, từ những bỡ ngỡ ban đầu, nay thông qua chương trình Chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số đã được lan tỏa, đi vào mọi mặt cuộc sống của người dân, được ứng dụng trong mỗi gia đình từ những nền tảng thân thuộc nhất như VneID, cho đến những cuộc gọi, tin nhắn Zalo, dịch vụ công trực tuyến ban đầu...

“Nhưng không dừng lại ở đó, bây giờ là lúc chuyển đổi số phải tăng tốc, phải tối ưu hóa để hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, là tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động và giải quyết các mục tiêu lớn của quốc gia”, Thứ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Đến nay, thành quả chuyển đổi số đã để lại những kết quả ấn tượng ban đầu, ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống.

Về hạ tầng số, mạng viễn thông băng rộng đã phủ tới 99,3% thôn, bản trên cả nước; tốc độ Internet di động đạt trung bình 146,64 Mb/giây - xếp hạng 20 thế giới; mạng 5G cũng bắt đầu được triển khai, đạt 26% diện phủ sóng.

Về Chính phủ số và dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được người dân sử dụng tăng cao, hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, tăng gấp 9 lần so với năm 2019. Xếp hạng Chính phủ số của Việt Nam theo đánh giá Liên hợp quốc cũng tăng 15 bậc so với kỳ công bố trước (năm 2022).

Về kinh tế số, doanh thu ngành công nghiệp CNTT năm 2024 đạt khoảng 2,772 triệu tỷ đồng (tương đương gần 118 tỷ USD), tăng 24% so với năm trước. Xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 29%. Kinh tế số hiện chiếm khoảng 14-15% GDP và đang tiến tới mục tiêu 20% GDP vào năm 2025.

Ngoài ra, nhiều nền tảng số quốc gia và dịch vụ số cơ bản được đưa vào sử dụng. Đại dịch COVID-19 là cú hích trăm năm cho chuyển đổi số, để Việt Nam xây dựng được các nền tảng quan trọng như Hệ thống họp trực tuyến Chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu đất đai, Cổng Dịch vụ công quốc gia... Đặc biệt, hạ tầng định danh và xác thực điện tử đã hình thành, làm nền tảng để người dân giao dịch điện tử an toàn, thuận tiện trong tương lai.

Thể chế, chính sách về chuyển đổi số ngày càng hoàn thiện, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn bộ hệ thống chính trị. Cụ thể, Luật Chuyển đổi số đang được xây dựng, hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý vững chắc cho tiến trình số hóa toàn diện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Sơn)

Năm 2025 là năm bản lề, kết thúc 5 năm triển khai Chuyển đổi số Quốc gia và mở ra giai đoạn 2 (2026-2030). Bộ KH&CN xác định giai đoạn mới phải tập trung vào tính thực chất, tạo ra tác động thực tế đến kinh tế - xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở các kết quả trung gian.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được không ít những thành tựu, song chặng đường chuyển đổi số ở phía trước còn gặp không ít khó khăn và nhiều việc cần phải làm. Phó Thủ tướng chỉ rõ, nhiều cơ chế chính sách chưa được đồng bộ, chưa tiếp cận được với các chuẩn mực quốc tế, hạ tầng và dữ liệu số còn phân tán, việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế, còn thiếu hụt nhân lực công nghệ số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao…

“Đã đến lúc chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ, từ tư duy sang hành động, từ số hóa sang tạo ra giá trị số, biến hành động thành kết quả thực chất”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo.

Tại sự kiện, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, hiệu quả và gần dân hơn, gắn với phân cấp, phân quyền và triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Bộ KH&CN cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, những tập thể, cá nhân được tôn vinh gồm có UBND TP Đà Nẵng, UBND TP Huế, xã Phượng Dực (TP Hà Nội), phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền (Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang), ông Lê Công Thành (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số được tôn vinh tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Sơn)

Cũng tại chương trình, Bộ KH&CN công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số DTI hằng năm được xem là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.