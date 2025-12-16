VN-Index ngược dòng tăng 33 điểm, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai vẫn nằm sàn

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận tình trạng thất thường, khi trong suốt phiên sáng, bảng giao dịch điện tử chìm trong sắc đỏ nhưng đến đầu phiên chiều lại bất ngờ ngược dòng và chốt ngày giao dịch với việc chỉ số VN-Index tăng mạnh 33 điểm, lên 1.679 điểm.

Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng tăng 5 điểm lên 255 điểm. Trong khi đó, chỉ số Upcom-Index giảm 0,25 điểm về ngưỡng 118 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, HDB của HDBank có mức tăng gây ấn tượng nhất. Đầu phiên, mã này cũng nhuốm đỏ, khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất 29.850 đồng/CP. Thế nhưng chốt phiên, HDB vươn lên mạnh mẽ và tăng trần 2.100 đồng/CP, lên 32.100 đồng/CP.

VN-Index lội dòng tăng 33 điểm.

Trên bảng giao dịch điện tử, dư bán HDB là con số 0. Cả phiên, có hơn 17 triệu cổ phiếu HDB được giao dịch qua phương thức khớp lệnh, tăng nhẹ so với con số 14 triệu khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là blue-chips duy nhất giảm sàn. Đóng cửa phiên 16/12, DGC giảm 6.500 đồng/CP xuống 86.500 đồng/CP. Trên bảng giao dịch điện tử, bên dư mua DGC hoàn toàn trống trơn.

Thế nhưng, tâm điểm của toàn thị trường chứng khoán 16/12 là mid-cap có tên QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Từ chiều qua, cổ phiếu QCG đã được nhà đầu tư “quan tâm” sau khi Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai.

Đúng như dự báo của giới đầu tư, ngay từ đầu phiên hôm nay, QCG đã bị nhà đầu tư bán tháo và nhanh chóng giảm sàn, giảm 1.300 đồng/CP xuống 17.500 đồng/CP. Trước đó, QCG gây ấn tượng mạnh khi có chuỗi 4 phiên tăng trần liên tiếp.

Trong năm 2025, VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.440 tỷ đồng mỗi phiên, trong khi quy mô vốn hóa toàn thị trường vượt 9,68 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, số lượng nhà đầu tư tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 11 triệu tài khoản. Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt hơn 142.000 tỷ đồng từ chào bán và phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tạo nền tảng để thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững.