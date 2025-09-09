VISSAN tăng tốc số hóa, bứt phá trong kỷ nguyên bán lẻ 4.0

(VTC News) -

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số và hành vi mua sắm hiện đại, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) – đã và đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

Với định hướng phát triển thương mại điện tử, tối ưu chuỗi cung ứng bằng công nghệ và chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, VISSAN khẳng định tầm nhìn trở thành thương hiệu thực phẩm quốc gia dẫn đầu trong thời kỳ 4.0.

VISSAN đã xây dựng hệ sinh thái bán hàng đa kênh. (Ảnh: VISSAN)

Thương mại điện tử – động lực tăng trưởng mới

Xác định thương mại điện tử là “đòn bẩy” chiến lược, VISSAN đã xây dựng hệ sinh thái bán hàng đa kênh gồm website Vissanmart.com.vn, livestream trên Sendo Farm, cùng sự hiện diện trên các nền tảng giao hàng như GrabMart, ShopeeFood... Việc mở rộng kênh trực tuyến không chỉ đưa sản phẩm đến gần hơn với thế hệ khách hàng trẻ mà còn giúp doanh nghiệp đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng số hóa.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu từ kênh thương mại điện tử của VISSAN tăng trên 50% – tiếp nối chuỗi tăng trưởng bình quân hơn 50%/năm giai đoạn 2023–2025. Con số này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của người tiêu dùng từ mua sắm truyền thống sang trải nghiệm số.

VISSAN đã áp dụng phần mềm quản lý hiện đại trong kho vận. (Ảnh: VISSAN)

Nâng chuẩn ngành thực phẩm

Đặc thù kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến đòi hỏi chuỗi cung ứng khép kín, an toàn. VISSAN đã áp dụng phần mềm quản lý hiện đại trong kho vận, bán hàng và giao nhận, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển để đảm bảo độ tươi ngon.

Từ năm 2017, VISSAN tiên phong triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-FOOD cho thịt heo VietGAP. Thông qua mã QR, người tiêu dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ hành trình sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn – minh chứng cho tính minh bạch và cam kết chất lượng mà doanh nghiệp luôn theo đuổi.

Chuyển đổi số của VISSAN không chỉ dừng ở công nghệ, mà còn hướng đến gia tăng trải nghiệm. Doanh nghiệp tích hợp đa dạng phương thức thanh toán điện tử (Momo, VNPay, thẻ ngân hàng…), đồng thời triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh. Các phản hồi từ website, mạng xã hội được ghi nhận và xử lý nhanh chóng, giúp VISSAN liên tục cải thiện dịch vụ, xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài với khách hàng.

VISSAN đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng hiện đại trong kỷ nguyên 4.0. (Ảnh: SATRA)

Vươn tầm thương hiệu thực phẩm số

Nhận thức con người là trung tâm của mọi chuyển đổi, VISSAN đẩy mạnh đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực công nghệ số cho toàn bộ nhân viên, từ logistics, chăm sóc khách hàng đến quản trị. Đồng thời, doanh nghiệp chủ động thu hút nhân sự trẻ, am hiểu công nghệ, tạo nền tảng nhân lực sẵn sàng cho những bước tiến dài hạn.

Trong giai đoạn 2025–2030, VISSAN đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu số hóa ngành thực phẩm thiết yếu, với 3 trọng tâm: Phát triển hạ tầng thương mại điện tử, tự động hóa vận hành và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn phục vụ quản trị – dự báo.

Với triết lý “lấy người tiêu dùng làm trung tâm”, VISSAN xem chuyển đổi số không chỉ là giải pháp thích ứng mà còn là động lực kiến tạo giá trị mới. Đây chính là nền tảng để thương hiệu thực phẩm quốc gia này tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường, đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng hiện đại trong kỷ nguyên 4.0.