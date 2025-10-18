Vinhomes được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á

(VTC News) -

Ngày 17/10, Công ty Cổ phần Vinhomes vừa được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025. Việc liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng hàng đầu khu vực là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả kinh doanh và không ngừng đổi mới của Vinhomes, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản.

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng uy tín bậc nhất khu vực, được tổ chức bởi Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân nhằm vinh danh tinh thần đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đây là lần thứ hai Vinhomes được vinh danh tại hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, ghi nhận hiệu quả vượt trội trong hoạt động kinh doanh, dựa trên kết quả kinh doanh, chiến lược hoạt động, trách nhiệm xã hội, lãnh đạo và quản trị nhân tài.

Đại diện Vinhomes (bên phải) nhận giải Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á, trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards 2025.

Theo đó, Vinhomes được đánh giá cao bởi uy tín và vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam với 30 khu đô thị đang vận hành trên toàn quốc, thu hút hơn 500.000 cư dân. Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt hơn 658.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 230.600 tỷ đồng – là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất tại Việt Nam và đang nộp ngân sách lớn nhất trong ngành.

Các khu đô thị Vinhomes với hệ tiện ích all-in-one, là nơi an cư của hơn 500.000 cư dân.

Năng lực kinh doanh vượt trội của công ty cũng được thể hiện qua mức doanh thu kỷ lục hơn 102.000 tỷ đồng vào năm 2024 và tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2025 với tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt hơn 34.670 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 10.877 tỷ đồng.

Đặc biệt, Vinhomes cũng được ghi nhận là chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam thông qua việc thực hiện đúng tiến độ các cam kết với khách hàng và khả năng triển khai đồng bộ hạ tầng – tiện ích ngay khi đưa khu đô thị vào vận hành, kiến tạo các khu đô thị đáng sống bậc nhất tại mỗi khu vực.

Năm 2025, Vinhomes tiếp tục tiên phong đóng góp nguồn cung mới cho thị trường thông qua việc ra mắt hàng loạt dự án mới trên khắp cả nước như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh). Đặc biệt, Vinhomes đã khởi công siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM theo mô hình phát triển bền vững ESG ++.

Với quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise khi đi vào hoạt động dự án sẽ trở thành biểu tượng của cuộc sống xanh – đầu tư bền vững – tương lai tái sinh, mang lại các giá trị to lớn cộng đồng - xã hội và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ các đô thị bền vững Thế giới.

Siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM được phát triển theo mô hình ESG++, sẽ góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ các đô thị bền vững thế giới.

Vinhomes cũng chú trọng triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương với nhà ở thương mại. Công ty đã ra mắt các dự án NƠXH thương hiệu Happy Home tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa và có kế hoạch khởi động các dự án NƠXH mới tại Hưng Yên, TP.HCM, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động trên cả nước.

Việc được vinh danh “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á” tại APEA 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược kinh doanh bền vững và ứng phó linh hoạt với xu hướng của thị trường, cũng như nỗ lực không ngừng đổi mới trong hoạt động phát triển dự án và quản lý – vận hành đô thị.

Trước đó, thương hiệu Vinhomes và các dự án của công ty vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín: Elite Awards - giải thưởng cao quý nhất trong Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu từ 10 năm trở lên tại Hubexo Asia Awards 2025; Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm 2025 - do Brand Finance công bố; dự án Vinhomes Global Gate (Hà Nội) giành giải Đặc biệt và Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) được trao giải Vàng tại Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2024.

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise được vinh danh tại FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards ở hạng mục Phát triển bền vững (Sustainable Development).