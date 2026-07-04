VinFast ưu đãi tới 2 triệu đồng cho khách hàng cũ mua xe máy điện mới

(VTC News) -

Chương trình được triển khai từ ngày 5/7/2026 đến hết ngày 31/8/2026 tại tất cả các đại lý phân phối chính hãng xe máy điện VinFast trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng đang sở hữu chính chủ xe máy điện hoặc ô tô VinFast (bao gồm xe xăng) tính đến trước ngày 5/7/2026 sẽ được ưu đãi từ 1-2 triệu đồng khi mua xe máy điện mới. Giá trị ưu đãi được xác định theo dòng xe mà khách hàng đang sở hữu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu các dòng xe máy điện không yêu cầu giấy phép lái xe như Feliz Lite, Evo Lite, Flazz, Zgoo, Amio, Motio, Ludo, Impes, Tempest sẽ được ưu đãi ngay 1 triệu đồng. Khách hàng đang sở hữu ô tô và các dòng xe máy điện yêu cầu giấy phép lái xe sẽ được ưu đãi 2 triệu đồng khi mua xe máy điện mới của VinFast.

Khách hàng có thể trực tiếp đứng tên xe mới hoặc sử dụng ưu đãi để mua xe cho người thân (bao gồm tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột, anh chị em ruột bên vợ/chồng) hoặc cho công ty do các cá nhân này sở hữu.

Để được hưởng ưu đãi, khách hàng cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu với chiếc xe hiện tại và quan hệ nhân thân với chủ xe mới (trong trường hợp khách hàng mua xe cho người thân). Mỗi chiếc xe mua mới chỉ được áp dụng ưu đãi một lần và được cộng dồn cùng các chính sách ưu đãi khác tùy thời điểm.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe máy điện VinFast đổi pin sẽ được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028 và miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

Chương trình giúp thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh sang xe điện, đồng thời mở rộng cơ hội sở hữu xe máy điện VinFast tới người thân của khách hàng như một món quà tri ân và chào mừng cột mốc ý nghĩa xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu của VinFast.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ showroom, đại lý VinFast gần nhất, truy cập website: vinfastauto.vn hoặc tổng đài CSKH 1900 23 23 89.