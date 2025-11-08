 VinFast trúng thầu 53 xe buýt điện và trạm sạc gần 260 tỷ đồng do ADB tài trợ

(VTC News) -

Vượt qua doanh nghiệp nước ngoài, VinFast cùng 2 công ty sản xuất, phân phối thiết bị, phần mềm Việt Nam đã trúng thầu gói cung cấp xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc trị giá gần 260 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Xe buýt điện VinFast.

Gói thầu với tiêu chuẩn quốc tế

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội ban hành Quyết định số 997/QĐ-BQLCTGT, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói EQ-01: Xe buýt và hệ thống thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa và trạm sạc - thuộc Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt số 3 Hà Nội (Trôi - Nhổn - Ga Hà Nội - Hoàng Mai).

Gói thầu có giá trị 259,7 tỷ đồng được tài trợ bởi vốn vay từ ADB. Hình thức lựa chọn là đấu thầu cạnh tranh quốc tế, với mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển giao thông công cộng thân thiện với môi trường, thông qua mô hình vận tải đa phương tiện - trong đó các tuyến buýt gom đóng vai trò kết nối và hỗ trợ vận hành tuyến metro số 3.

Gói thầu bao gồm việc cung cấp 53 xe buýt điện cỡ trung tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), 27 trụ sạc và các thiết bị đi kèm, với thời gian hoàn thành là 8 tháng.

Để vượt qua vòng xét chọn, doanh nghiệp tham gia thầu phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắt khe từ phía ADB về năng lực như: Có kinh nghiệm triển khai các hợp đồng giá trị 8 triệu USD; doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu 20 triệu USD… Doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải có dòng tiền ổn định để tiếp cận tài sản lưu động, hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác.

Kết quả công bố cho thấy, liên danh ba doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã vượt qua một doanh nghiệp nước ngoài để chính thức trúng thầu. Trong đó, riêng gói thầu của VinFast đã có giá trị gần 248 tỷ đồng, phần còn lại thuộc về 2 công ty chuyên về sản xuất và phân phối thiết bị, phần mềm trong nước.

Năng lực chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt

Thông tin VinFast trúng gói thầu do ADB tài trợ theo một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực giao thông là tín hiệu tích cực với doanh nghiệp Việt. Theo ông, trước đây, với các gói thầu quốc tế, lợi thế thường nghiêng về các nhà thầu nước ngoài hay các doanh nghiệp Nhà nước lớn.

“Việc một liên danh nhà thầu tư nhân trong nước do VinFast đứng đầu trúng gói thầu ODA do tổ chức nước ngoài tài trợ cho thấy năng lực của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã đủ sức tham gia những dự án phức tạp, tiêu chuẩn cao”, vị này nói.

Đồng tình với nhận định này, ông Trần Đặng Anh Minh, chuyên gia có hơn 20 năm trong lĩnh vực đầu tư quốc tế khẳng định, điều kiện cho vay của các tổ chức tài chính như ADB là vô cùng chặt chẽ.

“Không chỉ dừng ở hồ sơ tài chính lành mạnh và năng lực sản xuất, ADB còn đòi hỏi kinh nghiệm triển khai trong những lĩnh vực ưu tiên như bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phù hợp với Chiến lược 2030 và danh mục ưu tiên của họ”, ông Minh nói.

Theo ông, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp muốn tiếp cận dự án do ADB tài trợ không thể chỉ “làm ăn hiệu quả” theo nghĩa thông thường, mà phải cho thấy được mô hình kinh doanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững, có hệ thống quản trị - môi trường - xã hội (ESG) đạt chuẩn quốc tế và khả năng thực thi các dự án quy mô, tác động rộng ở tầm quốc gia.

“Vì thế, việc trúng thầu của VinFast không chỉ thể hiện năng lực cung ứng xe điện cho một gói thầu, mà là năng lực chuẩn quốc tế, có thể cạnh tranh, thậm chí vượt qua nhiều doanh nghiệp nước ngoài của thương hiệu Việt”, vị chuyên gia nói.

Ở góc độ khác, ông Trần Đặng Anh Minh cũng đánh giá cao tinh thần chuyển đổi xanh của Hà Nội cũng như các tổ chức quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới các giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ môi trường. Theo ông, trong quá trình ấy, Việt Nam đang có lợi thế không nhỏ với sự xuất hiện của các doanh nghiệp có năng lực, tầm vóc như VinFast.

“Những doanh nghiệp như VinFast sẽ là nhân tố quan trọng tạo động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều nơi VinFast đang hiện diện”, vị chuyên gia đánh giá.