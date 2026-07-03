Vì sao trên tờ 1 USD có hình con mắt và kim tự tháp?

(VTC News) -

1 USD là tờ tiền có mệnh giá nhỏ song lại chứa những biểu tượng bí ẩn thu hút sự quan tâm của mọi người.

Tờ 1 USD. (Ảnh: eBay)

Theo RD, Tiến sĩ Bill Maurer - GS nhân chủng học tại Đại học California (Irvine, Mỹ) đồng thời là chuyên gia về lịch sử tiền tệ, cho biết: "Có rất nhiều điều huyền thoại xoay quanh thiết kế của tờ tiền này".

(Ảnh: Getty Image)

Theo ông Maurer, chân dung vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington, xuất hiện ở mặt trước tờ 1 USD kể từ năm 1869. Chân dung ông được đóng khung hình bầu dục ở giữa tờ tiền, với họ “Washington” viết phía dưới.

(Ảnh: Getty Image)

Hình ảnh lá cây xuất hiện tại nhiều vị trí trên mặt trước của tờ tiền, bao gồm xung quanh viền và ở phía dưới bức chân dung của Washington. Theo Maurer, đây là lá nguyệt quế, đại diện cho danh dự, sự thông thái và chiến thắng.

(Ảnh: RD)

Trong các biểu tượng trên tờ 1 USD, kim tự tháp là một trong những biểu tượng bí ẩn nhất. Nó nằm ở phía bên trái mặt sau của tờ 1 USD. Theo Maurer, hình ảnh này là một mặt của Quốc huy Hoa Kỳ, được thiết kế từ năm 1782. Kim tự tháp được cho là biểu tượng của sự ổn định và trường tồn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy kim tự tháp có 13 bậc thang, tượng trưng cho 13 thuộc địa ban đầu của Mỹ.

(Ảnh: RD)

Trên đỉnh kim tự tháp xuất hiện hình ảnh con mắt. Nhiều người tin rằng đây là sự hiện diện của Chúa trời dõi theo nước Mỹ. Một số khác tin rằng đây là “con mắt nhìn thấu tất cả” từng được hội Tam Điểm nhắc đến. Họ cũng cho rằng những người sáng lập ra nước Mỹ là thành viên hội kín này.

(Ảnh: RD)

Một dãy chữ cái xuất hiện ở dưới đáy kim tự tháp là chữ số La Mã “MDCCLXXVI”. Theo Maurer, đây là biểu thị cho số 1776, năm nước Mỹ tuyên bố độc lập.

Phía bên phải mặt sau của tờ 1 USD có hình một con đại bàng nằm trong vòng tròn. Một chân đại bàng quắp 13 mũi tên, chân còn lại cầm cành ô liu 13 quả. Mũi tên và cành ô liu tượng trưng cho chiến tranh và hòa bình; đáng chú ý chim đại bàng đang hướng mặt về phía cành ô liu.

(Ảnh: RD)

Theo Maurer, số 13 còn xuất hiện ở khắp mọi nơi trên tờ tiền 1 USD. Chẳng hạn, con đại bàng còn đeo khiên có 13 sọc ngang và 13 sọc dọc, phía trên là 13 ngôi sao. Số 13 tượng trưng cho 13 thuộc địa ban đầu của Anh ở Bắc Mỹ, sau trở thành 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ.