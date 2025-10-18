+
++
Vì sao thế giới dồn tiền vào vàng?
(VTC News) -
Chỉ trong 10 tháng đầu 2025, giá vàng thế giới đã tăng chóng mặt 67%, từ 2.625 USD vọt lên 4.375 USD/ounce lập kỷ lục liên tiếp, nằm ngoài mọi dự đoán.
QUỲNH TRANG
Nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng, tạo môi trường đầu tư an toàn
20:39 18/10/2025
VTC NEWS TV
Pin lithium bốc cháy, máy bay Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp
20:33 18/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 4
20:22 18/10/2025
V.League
Minh Vương liên tục ghi bàn ở Hạng Nhất, CLB Đồng Nai giữ chắc ngôi đầu bảng
20:17 18/10/2025
V.League
Nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác, gã đàn ông tạt xăng tình địch
20:15 18/10/2025
Bản tin 113
Phó Thủ tướng Campuchia: Campuchia-Thái Lan đạt được dự thảo văn kiện hòa bình
20:12 18/10/2025
Thời sự quốc tế
Mẫu thiệp đẹp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
20:07 18/10/2025
Gia đình
Yến Nhi trượt top 20 Miss Grand International 2025
20:03 18/10/2025
Hoa hậu
Bộ trưởng Tài chính Mỹ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc để ngăn căng thẳng thuế quan
19:29 18/10/2025
Thế giới
Ảo tưởng làm giàu nhanh: Bóc trần công thức lừa đảo tiền ảo núp bóng đa cấp
19:21 18/10/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp bóng đá Hà Nội 1-0 Ninh Bình: Hoàng Đức kiến tạo
19:15 18/10/2025
V.League
Vụ Ngân 98: Luật sư phân tích 80 sổ đỏ và khối tài sản khủng bị xử lý ra sao?
19:12 18/10/2025
VTC NEWS TV
Ký ức đau lòng thôi thúc nữ Tiến sĩ Việt Nam trở thành 'chiến binh rừng xanh'
18:13 18/10/2025
Người Việt bốn phương
Tổng thống Trump kêu gọi Nga - Ukraine đóng băng xung đột, Kiev vỡ mộng?
18:03 18/10/2025
Thế giới
Trực tiếp chung kết Miss Grand International 2025
18:00 18/10/2025
Hoa hậu
Dự án hồ chứa nước Đồng Dọng dang dở, cả trăm hộ dân ở Quảng Ninh khát nước sạch
17:41 18/10/2025
Đời sống
'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chung
17:29 18/10/2025
Chuyện bốn phương
Bóc trần chiêu 'mổ heo': Mô hình lừa đảo đầu tư xuyên biên giới
17:23 18/10/2025
Thế giới
Philippines sơ tán 26.000 người tránh bão Fengshen
16:36 18/10/2025
Thời sự quốc tế
Trung Quốc tăng gấp đôi công suất sạc xe điện vào năm 2027
16:24 18/10/2025
Chuyển đổi xanh
Cứu nạn thành công 2 du khách nước ngoài ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên
16:20 18/10/2025
Tin nóng
88 đội thi sinh viên Việt Nam sáng tạo giải pháp ứng dụng AI tối ưu năng lượng
16:17 18/10/2025
Chuyển đổi xanh
Vietlott 19/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/10/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:17 18/10/2025
Xổ số
VPBank - đồng hành cùng King of Kpop, mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa
16:15 18/10/2025
Kinh tế
Thái Nguyên: Nông dân điêu đứng nhìn sản nghiệp bị lũ cuốn trôi
16:14 18/10/2025
Reels
Công an Đà Nẵng bác thông tin sinh viên bị bắt cóc
16:07 18/10/2025
Bản tin 113
Sun Property công bố tổ hợp căn hộ Cora Tower - trung tâm KĐT đáng sống Đà Nẵng
16:03 18/10/2025
Bất động sản
Cứu bạn đuối nước, nam sinh lớp 9 ở TP.HCM tử vong
15:54 18/10/2025
Tin nóng
Đội hình dự kiến Hà Nội vs Ninh Bình: Đỗ Hoàng Hên ra mắt cùng cựu sao Liverpool
15:53 18/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Nam thanh niên đột nhập công trình trộm vật tư 100 triệu, mang bán hơn 9 triệu
15:49 18/10/2025
Bản tin 113