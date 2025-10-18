Đóng

Vì sao thế giới dồn tiền vào vàng?

(VTC News) -

Chỉ trong 10 tháng đầu 2025, giá vàng thế giới đã tăng chóng mặt 67%, từ 2.625 USD vọt lên 4.375 USD/ounce lập kỷ lục liên tiếp, nằm ngoài mọi dự đoán.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới