Vì sao Phó Chánh Tòa dân sự TAND TP Huế bị khởi tố

Tòa án nhân dân TP Huế xác nhận Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân TP Huế.

