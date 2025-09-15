Đóng

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá bị khởi tố?

Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác".

