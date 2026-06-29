Vì sao HLV Maresca phải bồi thường cho Chelsea để được sang Man City?

(VTC News) -

Tối 29/6, Manchester City chính thức công bố bổ nhiệm Enzo Maresca làm tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ.

Ngay sau đó, Chelsea phát đi thông báo xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận bồi thường để giải phóng hợp đồng của chiến lược gia người Italy.

Đội bóng thành London cũng tiết lộ Maresca đã đạt một "thỏa thuận bí mật" với CLB sau khi ông rời Stamford Bridge hồi đầu năm.

Chelsea phát đi thông báo xác nhận đã đạt thỏa thuận bồi thường với Man City và HLV Maresca. (Ảnh: Reuters)

"Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, Chelsea và Manchester City đã thống nhất các điều khoản để giải phóng hợp đồng, trong đó có việc bồi thường. CLB cũng đạt một thỏa thuận bí mật với cựu huấn luyện viên trưởng, theo đó ông sẽ chi trả một khoản đền bù", thông báo của Chelsea nêu rõ.

Theo đội chủ sân Stamford Bridge, HLV Maresca đã tiết lộ với ban lãnh đạo rằng ông sẽ có cơ hội tiếp quản vị trí HLV trưởng cho Man City.

"Vào mùa thu năm ngoái, CLB được cựu huấn luyện viên trưởng thông báo rằng ông có thể có cơ hội kế nhiệm Pep Guardiola vào cuối mùa giải. Chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng ông ấy rất muốn tiếp nối Guardiola và hoàn toàn cam kết theo đuổi cơ hội này, mặc dù ông ấy đang có hợp đồng dài hạn mà ông ấy không có quyền chấm dứt".

Đến tháng 12/2025, Maresca bất ngờ nộp đơn từ chức. Chelsea thừa nhận cảm thấy thất vọng, cho rằng tâm trí của HLV này đã hướng về một đội bóng khác trong lúc vẫn còn dẫn dắt CLB.

"Không CLB nào muốn thay huấn luyện viên trưởng giữa mùa giải. Tuy nhiên, khi ông quyết định không tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình cho đến hết mùa, Chelsea không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ các cầu thủ, người hâm mộ và biểu tượng của CLB, đồng thời chấp nhận đơn từ chức".

Việc Maresca kế nhiệm Guardiola thực tế đã được dự đoán từ nhiều tháng trước, ngay sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha xác nhận sẽ chia tay Man City sau mùa giải 2025-2026. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài do Chelsea yêu cầu mức bồi thường mà họ cho là phù hợp.

Khép lại thông báo, Chelsea khẳng định sẽ hướng tới mùa giải mới cùng tân HLV Xabi Alonso.

Đội bóng thành London đánh giá nhà cầm quân người Tây Ban Nha là một chiến lược gia có tư duy bóng đá xuất sắc, sự chính trực và đầy đủ phẩm chất để đưa CLB trở lại với những thành công mà người hâm mộ kỳ vọng.