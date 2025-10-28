+
++
Vì sao 2 máy bay Mỹ lần lượt rơi xuống Biển Đông chỉ trong 30 phút
(VTC News) -
Hai máy bay Mỹ lần lượt rơi xuống Biển Đông chỉ trong vòng 30 phút khi đang làm nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Nimitz.
LINH NGÂN
Vì sao 2 máy bay Mỹ lần lượt rơi xuống Biển Đông chỉ trong 30 phút
18:17 28/10/2025
VTC NEWS TV
Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL
18:12 28/10/2025
Chính trị
Venesa cùng VPIM 2025 lan tỏa giá trị sống khỏe, đẹp tự nhiên
17:37 28/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
XSMB 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/10/2025
17:30 28/10/2025
Xổ số miền Bắc
Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đào tạo chuyên gia 'tư duy xanh, kỹ năng số'
17:30 28/10/2025
Tuyển sinh
Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình Điền
17:29 28/10/2025
Bản tin 113
Đại biểu Quốc hội kiến nghị thu phí gom rác theo khối lượng
17:27 28/10/2025
Tin tức xanh
Kinh hoàng quả đồi sạt lở, đất đá ào ạt đổ xuống quốc lộ 40B
17:11 28/10/2025
Tin nhanh 24h
Vạch trần 'thủ phủ' sản xuất dầu Diesel từ nhớt thải
17:09 28/10/2025
Reels
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
17:07 28/10/2025
Tài chính
Khối tài sản ở tuổi 26 của nữ MC trẻ nhất 'Đường lên đỉnh Olympia'
17:05 28/10/2025
Sao Việt
Rebellions - kỳ lân chip AI Hàn Quốc tăng tốc hợp tác tại Việt Nam
16:59 28/10/2025
Sản phẩm
Dấn thân vào 'hố đen' cờ bạc tại King Club, ca sĩ Vũ Hà hầu tòa
16:56 28/10/2025
VTC NEWS TV
Myanmar bắt giữ hơn 10.000 người trong chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo
16:51 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Mưa lớn, đèo Khánh Sơn sạt lở nhiều nơi
16:49 28/10/2025
Tin nhanh 24h
Cuba tiếp tục đệ trình nghị quyết lên Liên hợp quốc, kêu gọi dỡ bỏ cấm vận
16:49 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Đô thị ô nhiễm vì chậm chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch
16:45 28/10/2025
Giao thông xanh
Saltlux dự kiến phát triển nền tảng AI làm hạ tầng tri thức cho Việt Nam
16:45 28/10/2025
Sản phẩm
Người mua vàng lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày
16:39 28/10/2025
Tin giá vàng
Lũ lịch sử ở Huế khiến 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 2 người chết và mất tích
16:37 28/10/2025
Tin nóng
Khởi tố người đàn ông hái trộm mít ở Đồng Tháp
16:35 28/10/2025
Bản tin 113
Aespa mang ‘vũ trụ’ K-pop đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025
16:32 28/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/10/2025 - XSST 29/10
16:28 28/10/2025
Xổ số miền Nam
8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện, 4 người tử vong
16:26 28/10/2025
Tin nhanh 24h
Ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
16:12 28/10/2025
Chính trị
Giá vàng lao dốc: Điều chỉnh tạm thời hay dấu hiệu suy thoái?
16:02 28/10/2025
VTC NEWS TV
XSMN 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/10/2025
16:00 28/10/2025
Xổ số miền Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến London, bắt đầu thăm chính thức Anh
15:53 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Tình hình sức khỏe của Siu Black sau khi nhập viện cấp cứu
15:48 28/10/2025
Sao Việt
Cuộc sống tuổi U60 của Vũ Hà trước khi hầu toà vì tội đánh bạc
15:46 28/10/2025
Sao Việt