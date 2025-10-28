Đóng

Vì sao 2 máy bay Mỹ lần lượt rơi xuống Biển Đông chỉ trong 30 phút

(VTC News) -

Hai máy bay Mỹ lần lượt rơi xuống Biển Đông chỉ trong vòng 30 phút khi đang làm nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Nimitz.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới