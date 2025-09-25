Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển

Mùa lưới vây ở vùng biển Lộ Diêu, tỉnh Gia Lai
Làng chài Lộ Diêu nằm dưới chân đèo uốn lượn, hiểm trở cùng tên, thuộc phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nơi núi non hùng vĩ ôm lấy biển cả.
Thu nhập chính của người dân làng chài Lộ Diêu từ nghề đánh bắt hải sản gần và xa bờ.
Vùng biển Lộ Diêu đang vào mùa đánh bắt cá cơm và những dòng cá nhỏ khác đua theo dòng hải lưu. Đều đặn mỗi bình minh hay hoàng hôn, hàng trăm chiếc thuyền của ngư dân làng chài bủa lưới vây bắt.
Nước vùng biển Lộ Diêu trong xanh như ngọc khiến khoảnh khắc những tấm lưới vây bung trên mặt biển đẹp nên thơ.
Dưới bàn tay thoăn thoắt thạo nghề của ngư dân, dáng lưới biến thiên liên tục, lúc tựa như một trái tim khổng lồ giữa lòng biển cả.
Lại có lúc dáng lưới kéo căng tròn hệt như bầu ngực thiếu nữ độ xuân thì.
Một mẻ lưới hình cỏ ba lá.
Những tấm lưới được làm từ sợi cước trở nên mềm mại trên mặt biển, uốn lượn như những dải lụa khiến vùng biển Lộ Diêu như một sân khấu nghệ thuật.
Làng chài Lộ Diêu với vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn "trốn chạy" khỏi sự ồn ào, tìm kiếm một không gian yên bình để thư giãn, khám phá.
Lộ Diêu có bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh và những ghềnh đá với nhiều hình thù độc đáo, nơi lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn.
Vào mùa, những lớp rêu vẫn xanh mướt trên đá khi trải qua một ngày cùng nắng, như sẵn sàng đợi chờ những con nước biển đêm đằm lên ôn ấp, vỗ về.
Cuộc sống ở Lộ Diêu diễn ra bình dị. Bình minh vừa ló rạng, bãi biển đã tấp nập với những chuyến tàu, thuyền trở về bên cạnh chợ cá dưới chân sóng.
Lộ Diêu là nơi có Di tích lịch sử Bến tàu Không số Lộ Diêu. Nơi chiếc tàu không số chở hơn 30 tấn vũ khí, hàng hóa phục vụ chiến trường Khu 5 đã cập bến vùng biển này một cách ngoạn mục giữa vòng vây của kẻ thù.
Theo ngư dân làng chài, Lộ Diêu có một lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình khai hoang, lập làng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, nhưng sự gắn bó với biển cả đã trở thành một phần máu thịt của họ.
Ngư dân làng chài Lộ Diêu vượt qua khó khăn để bám biển mưu sinh và xây dựng nên một cộng đồng ngư dân đoàn kết, biểu tượng của tinh thần lao động kiên cường trước sóng gió biển khơi.