Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển

Theo ngư dân làng chài, Lộ Diêu có một lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình khai hoang, lập làng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, nhưng sự gắn bó với biển cả đã trở thành một phần máu thịt của họ.