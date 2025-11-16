(VTC News) -

Uống nước tía tô mỗi ngày có tốt không?

Lá tía tô, từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền châu Á như vị thuốc quý, đặc biệt là các chuyên gia dinh dưỡng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã công nhận những lợi ích vượt trội của loại thảo dược này, nhất là khi dùng dưới dạng nước lá tía tô tươi.

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước lá tía tô hàng ngày:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài - Phó Chủ tịch Hội Đông y Thị xã Thái Hoà - Nghệ An cho biết, nước tía tô là loại nước rất tốt trong việc giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, do đó giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, đau tim, đột quỵ.

Cải thiện tiêu hoá

Ăn tía tô thường xuyên có tác dụng bồi bổ cơ thể, cải thiện triệu chứng rối loạn ăn uống rất hiệu quả. Không chỉ vậy, do chất xơ trong tía tô cũng rất phong phú nên đặc biệt thích hợp với những người hay bị khó tiêu .

Chống ung thư

Về tác dụng chống ung thư của tía tô đã có một số nghiên cứu chỉ ra là trong tía tô có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Con người càng tiêu thụ nhiều chất chống oxy hóa hàng ngày thì khả năng mắc bệnh ung thư càng thấp. Chính vì điều này nên nhiều người hay truyền tai nhau là lá tía tô có thể phòng và chữa bệnh ung thư. Tuy nhiên, điều này cần có thêm các nghiên cứu và xác thực từ bằng chứng khoa học.

Làm dịu làn da và hỗ trợ điều trị mụn

Các chất chống oxy hóa mạnh trong tía tô như flavonoid, axit alpha-linolenic (ALA) giúp giảm viêm da, mụn viêm và cải thiện độ đàn hồi da. Báo Lao động dẫn nguồn trang Health cho biết, theo tiến sĩ Hana Kim, chuyên gia da liễu tại Hàn Quốc: “Khi được dùng đều đặn, nước lá tía tô có thể giảm viêm mụn rõ rệt trong vòng 5-7 ngày nhờ cơ chế điều hòa tuyến bã nhờn và giảm stress oxy hóa”.

Uống nước lá tía tô thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Giảm lo âu và hỗ trợ giấc ngủ

Nghiên cứu của Đại học Kyushu (Nhật Bản) chỉ ra rằng, tinh dầu trong lá tía tô có tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp làm dịu căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Việc uống nước tía tô vào buổi tối giúp người dùng thư giãn thần kinh, ngủ sâu hơn và tỉnh táo vào sáng hôm sau.

Lưu ý khi sử dụng nước lá tía tô

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài - Phó Chủ tịch Hội Đông y Thị xã Thái Hoà - Nghệ An cho biết, bên cạnh những tác dụng có lợi của lá tía tô một số những trường hợp sau đây không nên uống tía tô dài ngày và những lưu ý khi dùng tía tô để uống.

Phụ nữ đang mang thai

Theo kinh nghiệm của người xưa thì khuyên uống nhiều nước lá tía tô để quá trình sinh sản dễ dàng hơn. Tuy nhiên theo những nghiên cứu gần đây thì các bác sĩ đã cảnh báo vì chưa có nghiên cứu nào chứng minh nước lá tía tô giúp phụ nữ dễ sinh hơn, thậm chí điều này có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Cơ thể phụ nữ mang thai vốn nóng hơn người bình thường, nếu dùng lá tía tô dài ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, táo bón, tiểu tiện đỏ. Phụ nữ mang thai có thể uống nước lá tía tô để hỗ trợ trị cảm cúm, tuy nhiên cần có sự tư vấn của bác sĩ về liều lượng sử dụng.

Người đang bị cảm nóng

Theo y học cổ truyền, lá tía tô vị cay tính ấm. Do đó những người đang bị cảm nóng cần sử dụng thận trọng hơn vì dùng tía tô khiến cho cơ thể thêm bức bối, khó chịu.

Người bị dị ứng với tía tô

Một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô mà không hề biết. Do đó cần phải cận thận khi dùng tía tô. Ngoài ra, cần đảm bảo mua được loại tía tô sạch, không có hóa chất để giữ an toàn cho sức khỏe.

Bệnh nhân cao huyết áp

Không lạm dụng lá tía tô vì có thể gây tăng cao huyết áp, tổn hại hệ tim mạch. Ngoài ra, uống nhiều nước tía tô cũng khiến cơ thể bị đầy hơi, chướng bụng và nhiều tác dụng phụ khác. Vì vậy nên uống liều lượng vừa phải.

Không đun sôi lá tía tô quá 15 phút

Vì các tinh dầu trong lá, cành cây sẽ bị bốc hơi làm giảm tác dụng của nước lá tía tô.