(VTC News) -

Uống nước lá tía tô hàng ngày có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Health cho biết, lá tía tô từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền châu Á như một vị thuốc quý, đặc biệt là các chuyên gia dinh dưỡng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã công nhận những lợi ích vượt trội của loại thảo dược này, nhất là khi dùng dưới dạng nước lá tía tô tươi.

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước lá tía tô:

Giảm viêm và triệu chứng dị ứng

Báo Lao động dẫn nguồn trang Health cho biết, theo tiến sĩ David B. Allen, chuyên gia miễn dịch học tại Đại học California, hoạt chất luteolin và axit rosmarinic trong lá tía tô có tác dụng ức chế histamine – yếu tố gây ra phản ứng dị ứng như hắt hơi, sổ mũi, mề đay.

“Chỉ trong vài ngày, chiết xuất từ tía tô có thể làm giảm mức độ viêm và cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân dị ứng theo mùa", tiến sĩ David B. Allen.

Việc uống nước lá tía tô mỗi sáng giúp điều hòa hệ miễn dịch, đặc biệt hữu ích cho người bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn nhẹ và viêm da cơ địa.

Tía tô là thức uống lành mạnh, tốt cho sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách

Cải thiện tiêu hóa và chống đầy hơi

Với khả năng kích thích enzyme tiêu hóa, nước tía tô giúp làm dịu dạ dày và cải thiện khả năng hấp thu thức ăn. Một nghiên cứu từ Viện Y học Phytotherapy Nhật Bản cho thấy, người uống nước lá tía tô hàng ngày giảm tới 40% tình trạng đầy hơi, buồn nôn, khó tiêu sau 7 ngày. Chất perillaldehyde trong tía tô còn hỗ trợ kháng khuẩn nhẹ, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Làm dịu làn da và hỗ trợ điều trị mụn

Các chất chống oxy hóa mạnh trong tía tô như flavonoid, axit alpha-linolenic (ALA) giúp giảm viêm da, mụn viêm và cải thiện độ đàn hồi da. Tiến sĩ Hana Kim, chuyên gia da liễu tại Hàn Quốc, cho biết: “Khi được dùng đều đặn, nước lá tía tô có thể giảm viêm mụn rõ rệt trong vòng 5-7 ngày nhờ cơ chế điều hòa tuyến bã nhờn và giảm stress oxy hóa”.

Giảm lo âu và hỗ trợ giấc ngủ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Health cho biết, nghiên cứu của Đại học Kyushu (Nhật Bản) chỉ ra rằng, tinh dầu trong lá tía tô có tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp làm dịu căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Việc uống nước tía tô vào buổi tối giúp người dùng thư giãn thần kinh, ngủ sâu hơn và tỉnh táo vào sáng hôm sau.

Có nên uống nước lá tía tô hàng ngày?

Theo People cn & NetEase, tuy tía tô tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia khuyên không nên uống quá nhiều nước tía tô trong thời gian dài. Nếu uống nước lá tía tô quá nhiều và trong thời gian dài sẽ dẫn tới đầy hơi, chướng bụng, cơ thể suy nhược.

Bạn nên chia nhỏ lượng nước tía tô cho từng lần uống, mỗi đợt uống nước lá tía tô không nên uống quá lâu.

Trong lá tía tô cũng chứa nhiều axit oxalic, nếu uống thường xuyên sẽ tích tụ một lượng lớn axit oxalic trong cơ thể. Lượng axit oxalic lắng đọng trong cơ thể nhiều dễ gây tổn thương hệ thần kinh và hệ tiêu hóa.

Ai không nên uống nước lá tía tô?

Lá tía tô có tính ấm, những người có biểu hiện nóng trong nhiều, tốt nhất không nên uống vì có thể làm bệnh nặng thêm. Ngoài ra, cá chép và tía tô cũng không nên kết hợp cùng nhau, tránh gây nóng, sinh ra mụn nhọt.