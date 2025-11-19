Tuyên bố chung về Thiết lập Đối tác Chiến lược giữa Kuwait và Việt Nam

(VTC News) -

TUYÊN BỐ CHUNG VỀ THIẾT LẬP ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

GIỮA NHÀ NƯỚC KUWAIT VÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Ngài Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Thủ tướng Nhà nước Kuwait, đã có cuộc hội đàm với Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhà nước Kuwait từ ngày 16 - 18/11/2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc hội kiến chính thức Quốc vương Nhà nước Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực, quốc tế và đa phương cùng quan tâm.

2. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới Quốc vương Nhà nước Kuwait lời chúc mừng về những thành tựu Nhà nước Kuwait đã đạt được trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Tối cao lần thứ 45 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: TTXVN)

3. Trên cơ sở mối quan hệ lâu đời giữa hai nước, Nhà nước Kuwait cũng như nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều đã chứng kiến, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, những bước phát triển không ngừng trên nền tảng tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác xây dựng. Hai bên bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ Việt Nam - Kuwait thành quan hệ đối tác sâu rộng, mở ra các kênh hợp tác mới nhằm hỗ trợ hội nhập kinh tế giữa hai nước.

4. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn mở rộng các cơ chế đối thoại và phối hợp, trong đó có Ủy ban Liên chính phủ và Tham vấn Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, nhằm triển khai các thỏa thuận và bản ghi nhớ, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, và mở rộng giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí năm 2026 sẽ đánh dấu mốc quan trọng, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kuwait và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Kuwait.

5. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ hữu nghị song phương giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Kuwait lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược, dựa trên những nền tảng chung vững chắc giữa hai nước nhằm củng cố lợi ích chung, phục vụ nguyện vọng nhân dân hai nước. Hai bên tái khẳng định cam kết mở rộng khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương thông qua các chương trình tổng thể trên các lĩnh vực, trong đó có công nghệ mới nổi, truyền thông số, trí tuệ nhân tạo và an ninh lương thực, là lĩnh vực hợp tác quan trọng, thông qua các dự án chung về chuỗi cung ứng, sản xuất và lưu trữ.

6. Hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể thông qua mở rộng quan hệ đối tác sang các lĩnh vực thăm dò và phát triển dầu khí, công nghiệp hóa dầu và năng lượng tái tạo. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, và bày tỏ mong đợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm xây dựng một kế hoạch tổng thể nhằm tiến hành tái cấu trúc tài chính và hành chính đối với dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách về chính sách của Việt Nam tại Học viện Ngoại giao Kuwait. (Ảnh: TTXVN)

7. Phía Việt Nam hoan nghênh nguồn viện trợ phát triển do Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Ả-rập cung cấp, và bày tỏ mong muốn Quỹ tiếp tục hỗ trợ các dự án góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản.

8. Trong khuôn khổ quan hệ quốc tế, hai bên đánh giá cao việc duy trì phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, tái khẳng định cam kết chung tăng cường quan hệ hợp tác và ủng hộ lập trường của nhau, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và trong bối cảnh tăng cường hợp tác giữa Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo đó, phía Việt Nam hoan nghênh vai trò chủ động của Nhà nước Kuwait trong Đối thoại Hợp tác châu Á (ACD), và phía Kuwait nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu khả năng biến Đối thoại này thành một cơ chế khu vực hiệu quả.

9. Hai bên cũng hoan nghênh việc công bố Điều khoản Tham chiếu nhằm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là bước đi quan trọng hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và kết nối giữa hai bên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán nhằm sớm đạt được thỏa thuận.

10. Để đánh dấu mốc cho chuyến thăm chính thức, hai bên đã ký kết hai thỏa thuận nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương:

- Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ Nhà nước Kuwait và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và

- Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Ngoại giao Saud Al-Nasser Al-Sabah, Bộ Ngoại giao Nhà nước Kuwait và Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10. Kết thúc chuyến thăm, Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Ngài Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Thủ tướng Nhà nước Kuwait đã dành sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mối quan hệ đối tác bền chặt giữa Việt Nam và Kuwait là một ví dụ điển hình của ngoại giao khu vực với lập trường vững vàng, hướng tới tương lai, lấy tôn trọng luật pháp quốc tế và giá trị chung làm nền tảng và định hướng, sẽ tiếp tục là nền móng vững chắc và tin cậy cho việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược theo hướng thúc đẩy ổn định khu vực và thịnh vượng toàn cầu.