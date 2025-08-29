Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/8: Song Tử thuận lợi, Cự Giải tích cực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Bạch Dương sẽ trải qua một ngày khá khó khăn. Bạn phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt hoặc sự đánh giá khắt khe từ người khác, làm cho bạn cảm thấy bị tổn thương và hoang mang.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên thẳng thắn đối diện với vấn đề thay vì giữ im lặng. Điều này sẽ giúp bạn tránh những hiểu lầm không đáng có và ngăn chặn mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn.

Sự nghiệp: Công việc gặp một số trở ngại hoặc sự cản trở từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn giữ bình tĩnh và xử lý linh hoạt, bạn sẽ không chỉ vượt qua khó khăn mà còn chứng minh được năng lực của mình.

Tài lộc: Tài chính ở mức ổn định nhưng Bạch Dương cần chú ý kiểm soát chi tiêu, tránh mua sắm theo cảm hứng hoặc tiêu vào những khoản không cần thiết.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi xuất hiện một số hiểu lầm hoặc tin đồn không chính xác, làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa bạn và đối phương.

Sức khỏe: Bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe, bạn đang làm việc quá sức và bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày khá thuận lợi với nhiều tín hiệu tích cực. Nhờ sự hậu thuẫn từ quý nhân, bạn có thêm cơ hội để phát huy tối đa năng lực và tự tin theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên chú ý cân bằng giữa công việc và sức khỏe, tránh để bản thân bị cuốn vào công việc mà quên nghỉ ngơi.

Sự nghiệp: Công việc có sự khởi sắc, những nỗ lực trong thời gian qua dần được ghi nhận và mở ra cơ hội thăng tiến hoặc đảm nhận vị trí quan trọng hơn.

Tài lộc: Bạn có khả năng nhìn thấy những cơ hội đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực mình yêu thích. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để hạn chế rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm cần sự chủ động hơn từ bạn. Việc quan tâm và chia sẻ thường xuyên sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Sức khỏe: Bạn nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và chú ý chăm sóc bản thân.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Song Tử có một ngày thuận lợi và đầy hứa hẹn. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp cùng khả năng tổ chức, bạn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, từ đó tạo ra những cơ hội mới để khẳng định vị thế của bản thân.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy duy trì phong độ làm việc ổn định, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội đang đến gần.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, Song Tử không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tạo dựng được sự tín nhiệm trong tập thể.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên bạn nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng trước những quyết định quan trọng.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi xảy ra một số mâu thuẫn, Song Tử nên kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ để giải quyết vấn đề.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, giúp bạn duy trì năng lượng tích cực để hoàn thành công việc và tham gia các hoạt động trong ngày.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày khá thuận lợi. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua đang dần mang lại thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, một số mâu thuẫn nhỏ làm cho bạn cảm thấy chán nản nếu không bình tĩnh xử lý.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên chú ý kiểm soát cảm xúc và tránh để căng thẳng trong tình cảm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển mạnh mẽ, nhờ sự chăm chỉ, sáng tạo và tinh thần quyết đoán, bạn đang trên đà đạt được những thành tựu ấn tượng.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, các dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận khả quan và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tích cực phát triển, sự thông cảm và chia sẻ sẽ giúp các cặp đôi củng cố tình cảm và vượt qua thử thách.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng Cự Giải nên cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để duy trì tinh thần và năng lượng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 29/8/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày đáng mong đợi. Những nỗ lực trong thời gian qua bắt đầu được đền đáp xứng đáng, giúp bạn cảm nhận rõ ràng những bước tiến mới trong công việc và cuộc sống.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên mạnh dạn bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình. Sự chủ động và cởi mở sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội và củng cố các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai các dự án mới hoặc thử sức với những cơ hội quan trọng.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc rõ rệt, Sư Tử nhận được tin vui liên quan đến tiền bạc hoặc thu nhập từ các dự án trước đó.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tiến triển tích cực, sự chủ động khi bày tỏ cảm xúc sẽ giúp Sư Tử mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Năng lượng giảm do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý, bạn nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và cân bằng chế độ ăn uống để phục hồi sức khỏe.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày vô cùng thuận lợi. Những nỗ lực và sự kiên trì trong thời gian qua bắt đầu được đền đáp, mang đến kết quả ấn tượng trong công việc và các mối quan hệ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ không nên nóng vội, hãy đảm bảo rằng mọi kế hoạch đã được chuẩn bị đầy đủ trước khi hành động.

Sự nghiệp: Công việc phát triển mạnh mẽ, những quyết định quan trọng mà bạn đưa ra trước đó bắt đầu mang lại kết quả tích cực và củng cố vị thế của bạn.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, bạn không còn lo lắng về các khoản chi tiêu cơ bản. Điều này giúp bạn tập trung vào các kế hoạch dài hạn và đầu tư vào lĩnh vực yêu thích.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu tiến triển tích cực, những mâu thuẫn trước đây dần được hóa giải, tạo điều kiện để mối quan hệ trở nên hài hòa và gắn bó hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, Xử Nữ cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh hơn để giữ năng lượng.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Thiên Bình sẽ trải qua một ngày nhẹ nhàng và ổn định. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn suy nghĩ về những thay đổi trong sự nghiệp, thử sức với những lĩnh vực mới mà bản thân luôn cảm thấy hứng thú.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên cẩn trọng khi cho vay mượn hoặc đặt niềm tin vào người khác.

Sự nghiệp: Với sự tự tin và khả năng sáng tạo, bạn hoàn toàn có thể đạt được những bước tiến ấn tượng trong công việc và mở ra cơ hội mới.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, Thiên Bình nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư vào dự án mới.

Tình duyên: Thiên Bình hãy chủ động lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với nửa kia để giải quyết hiểu lầm và duy trì sự hòa hợp trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên Thiên Bình cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tránh để những lo lắng không cần thiết ảnh hưởng đến tâm trạng.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Bọ Cạp sẽ đón nhận nhiều tin vui. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đang được đền đáp xứng đáng, đồng thời cơ hội kiếm tiền và tăng trưởng tài chính đang rộng mở, mang lại cảm giác an tâm và tự tin.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp không nên im lặng hay né tránh vấn đề vì điều đó sẽ làm cho tình huống thêm căng thẳng.

Sự nghiệp: Bọ Cạp tiếp tục gặt hái thành quả nhờ những nỗ lực không ngừng, đây là thời điểm để bạn cải thiện bản thân và tạo tiền đề cho những cơ hội tiếp theo.

Tài lộc: Bọ Cạp hãy xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng và tiết kiệm một phần thu nhập để giúp đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài.

Tình duyên: Các cặp đôi nên chủ động trò chuyện và giải quyết những vấn đề đang tồn tại, tránh để sự im lặng làm tình huống thêm nghiêm trọng.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, Bọ Cạp cần dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để phục hồi năng lượng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Nhân Mã sẽ trải qua một ngày khá khó khăn. Những tình huống bất ngờ xảy ra làm cho bạn rơi vào thế bị động nếu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên bình tĩnh cân nhắc mọi yếu tố trước khi hành động. Tránh nóng vội hoặc chủ quan, bởi điều đó sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Sự nghiệp: Bạn gặp phải những bất đồng quan điểm hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp. Việc lắng nghe và tìm điểm chung sẽ giúp công việc trôi chảy hơn thay vì cố gắng tranh luận để giành phần thắng.

Tài lộc: Tình hình tài chính hôm nay khá ổn định, bạn thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu hoặc tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực không ngừng.

Tình duyên: Nhân Mã cần chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh vô tình làm cho người mình yêu bị tổn thương.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt do cường độ làm việc cao, bạn rơi vào tình trạng mệt mỏi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Ma Kết có vận trình khá thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu triển khai những kế hoạch kinh doanh, mở rộng quy mô công việc hoặc hiện thực các dự án đã ấp ủ từ lâu.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên chú ý kiểm soát cảm xúc. Những quyết định nóng vội hoặc phản ứng theo cảm tính sẽ làm cho bạn bỏ lỡ cơ hội tốt.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn thử nghiệm mô hình mới hoặc mở rộng quy mô công việc. Tuy nhiên, hãy chú trọng rèn luyện năng lực và xây dựng chiến lược dài hạn thay vì chỉ dựa vào sự may mắn.

Tài lộc: Tài chính khá thuận lợi, bạn hãy mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực yêu thích, đặc biệt là các dự án từng mang lại kết quả tích cực.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Ma Kết nên lựa chọn cách trao đổi nhẹ nhàng, lắng nghe và chia sẻ thay vì cố gắng giành phần đúng.

Sức khỏe: Ma Kết hãy dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Bảo Bình có một ngày may mắn với nhiều điều bất ngờ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tự tin thể hiện bản thân, đón nhận những thay đổi tích cực và khẳng định vị thế.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy mạnh dạn tin tưởng vào năng lực của mình. Sự quyết đoán và tinh thần chủ động sẽ giúp bạn không chỉ nắm bắt cơ hội mà còn biến chúng thành nền tảng để phát triển lâu dài.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, những nỗ lực trước đây bắt đầu mang lại thành quả đáng tự hào và giúp bạn củng cố vị thế.

Tài lộc: Hôm nay là thời điểm lý tưởng để Bảo Bình mạnh dạn đầu tư hoặc thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ.

Tình duyên: Các cặp đôi nên dành thời gian chia sẻ, từ đó củng cố tình cảm và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

Sức khỏe: Tâm trạng tích cực cùng sự hào hứng với các hoạt động trong ngày sẽ giúp bạn duy trì nguồn năng lượng dồi dào.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày may mắn và thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để bạn triển khai những kế hoạch quan trọng, đặc biệt là các dự định dài hạn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 29/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân, đồng thời đừng quên tự thưởng cho chính mình để ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển đúng như mong đợi, những dự án quan trọng mà bạn kiên trì theo đuổi bắt đầu gặt hái thành quả.

Tài lộc: Song Ngư có cơ hội đón nhận một khoản thu lớn từ lợi nhuận kinh doanh, đầu tư hoặc các nguồn thu nhập phụ.

Tình duyên: Các cặp đôi thêm gắn bó nhờ những cuộc trò chuyện chân thành và sự quan tâm lẫn nhau. Bên cạnh đó, Song Ngư độc thân sẽ gặp được một mối nhân duyên mới, mang đến cảm xúc nhẹ nhàng nhưng đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Lịch trình dày đặc làm cho bạn căng thẳng, vì vậy hãy chú ý nghỉ ngơi và thư giãn.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.