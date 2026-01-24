Từ Phú Quốc, Đà Nẵng, Sun Group mang cả bầu trời pháo hoa đỉnh cao ra Thủ đô

(VTC News) -

Cái rét cắt da cắt thịt của Thủ đô những ngày cuối năm không ngăn được bước chân của hàng vạn khán giả, khách mời và nghệ sĩ, diễn viên đến tham dự đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Chương trình do Sun Group tài trợ được ví von là “concert pháo hoa quốc gia” với quy mô chưa từng có, quy tụ công nghệ, kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao, mở ra một chuẩn mực mới cho các sự kiện văn hóa quy mô lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó có những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đông Hùng, Erik, Đức Phúc, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến, Hoàng Thùy Linh…

Trong đó, màn trống hội là một trong những tiết mục được dàn dựng công phu nhất, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Với hơn 2.500 diễn viên và hơn 1.000 trống hội các loại, tiết mục đã tạo nên không gian nghệ thuật hùng tráng, vang vọng khí thế non sông. Những hồi trống rền vang, lúc khoan thai, lúc dồn dập, khắc họa sinh động tinh thần quật cường, ý chí kiên trung và truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

“Tôi đã tham dự nhiều chương trình âm nhạc lớn tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình nhưng lần này vẫn phải choáng ngợp trước quy mô sự kiện. Nhiều khoảnh khắc xúc động mô tả thành tựu phát triển của đất nước khiến tôi rơi nước mắt”, chị Nguyễn Minh Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ sau khi chứng kiến các tiết mục nghệ thuật hoành tráng trên sân khấu nghệ thuật khổng lồ được dàn dựng từ hơn 3.000 m² màn hình LED di động, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping hiện đại, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng người xem.

SVĐ Mỹ Đình thoáng chốc đã trở thành “thánh đường nghệ thuật khổng lồ” – nơi các nghệ sĩ thăng hoa, dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau theo từng chương: từ xúc động, lắng đọng với “Tráng ca dưới cờ Đảng”, tràn ngập tự hào “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và lạc quan bước vào kỷ nguyên vươn mình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là các màn trình diễn pháo hoa xuyên suốt đại nhạc hội do Sun Group tài trợ. Đặc biệt, những chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật được lập trình riêng cho đại nhạc hội đã tạo nên “sân khấu ánh sáng” ngoạn mục giữa trời đêm Thủ đô.

Chương trình được xem là “concert pháo hoa quốc gia” đẹp từ mọi góc nhìn. Những ngả đường, tòa nhà xung quanh SVĐ Mỹ Đình được lấp đầy trong đêm lạnh bởi khán giả không cần phải vào sân vẫn được ngắm pháo hoa xuyên suốt chương trình.

Những kỹ thuật bắn pháo hoa đỉnh cao là “đặc sản” trong các lễ hội pháo hoa do Sun Group tổ chức lần đầu được phô diễn tại Hà Nội. Từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, âm thanh sói hú…

Hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác gần như tuyệt đối, giúp pháo khớp nhạc gần như tức thời - một tiêu chuẩn chỉ thấy ở các Festival pháo hoa lớn trên thế giới.

Đại nhạc hội “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được thiết kế theo cấu trúc nhiều đỉnh cảm xúc. Dưới “bàn tay phù thủy” lắp đặt vận hành của khoảng 80 chuyên gia, pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo tầm cao được kích hoạt xuyên suốt, giữ nhịp thị giác liên tục.

Khán giả đã được xem một show pháo hoa hoàn chỉnh, với cảm xúc thăng hoa tăng dần theo từng lớp và bùng nổ về cuối. Từng nhịp pháo biến hóa, khi lãng mạn, vui tươi, lúc uy nghi, bùng nổ khiến khán giả liên tục hò reo vì choáng ngợp, đồng thời biến một chương trình chính luận nghệ thuật trở nên gần gũi, bay bổng.

Ở những cao trào của chương trình, hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao đồng loạt khai hỏa, kết hợp hệ thống giàn phun hỏa thuật trên mái và hai cánh khán đài, đẩy cảm xúc khán giả lên đỉnh điểm.

Cuối chương trình, bầu trời Mỹ Đình rực sáng với màn pháo hoa tổng lực, đa sắc màu, được lập trình chính xác đến từng phần nghìn giây, tạo nên khoảnh khắc thị giác mãn nhãn và đầy xúc cảm.

Đại nhạc hội pháo hoa “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” khép lại trong niềm tự hào và xúc động, trở thành dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa – nghệ thuật của Thủ đô và cả nước. Sự kết hợp hòa quyện của âm nhạc, giọng ca nghệ sĩ và pháo hoa, tạo nên sự kết nối xúc cảm mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả xem trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Nổi tiếng với các show diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa đạt kỷ lục thế giới như Symphony of The Sea, Kiss of The Sea (Phú Quốc), Symphony of The Green Island (Cát Bà)..., Sun Group lần đầu tiên mang công nghệ pháo hoa thời thượng đạt chuẩn quốc tế đến Thủ đô.

Sự thành công của đại nhạc hội pháo hoa lần này là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nâng tầm các sự kiện nghệ thuật biểu diễn và mang đến những giá trị tinh thần ý nghĩa, bền vững cho cộng đồng.