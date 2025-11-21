Truy tố nhóm người khiêng quan tài dạo phố trước chợ Bến Thành

(VTC News) -

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can liên quan vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành (Quận 1 cũ) xảy ra hồi tháng 3/2025.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho VKSND Khu vực 1 - TP.HCM để truy tố ra trước TAND Khu vực 1, phục vụ xét xử sơ thẩm.

Các bị can gồm: Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000), Lê Văn Nghĩa (SN 1981), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995) và vợ là Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995) - cùng trú TP.HCM, Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000), Nguyễn Văn Thẩm (SN 1994), Nguyễn Quốc Cường (SN 1981), Phạm Hùng Cường (SN 1977), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1972) - cùng quê Tây Ninh.

Tất cả bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo hồ sơ, Hồ Ngọc Tuấn là người khởi xướng vụ việc. Tuấn kinh doanh quần áo online trên TikTok và hợp tác cùng vợ chồng Nguyễn Văn Quyết - Võ Thị Thanh Xuân theo mô hình Quyết - Xuân đầu tư vốn, còn Tuấn lo thiết kế, quảng cáo, bán sản phẩm và chia lợi nhuận 50/50.

Nhằm tăng tương tác trên TikTok để quảng bá sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý tưởng dàn dựng cảnh 4 người mặc áo đen khiêng quan tài đi diễu phố, tạo hiệu ứng sốc để thu hút sự chú ý. Sau khi bàn bạc với Quyết, Xuân và Nguyễn Đăng Khoa, cả nhóm đồng ý thực hiện kế hoạch này.

Tuấn và Khoa sau đó đến trại hòm Nhạn Bảo Thọ (huyện Cần Đước, Long An) mua một quan tài với giá 3,5 triệu đồng, thuê Nguyễn Văn Thẩm sơn đen. Đồng thời thuê nhóm của Thẩm (gồm Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn) khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Để chuẩn bị, Tuấn còn thuê Studio HM Production (số 6 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1) để chụp ảnh, quay clip trong 4 giờ với giá 1,3 triệu đồng, thuê quay phim với giá 1 triệu đồng, đồng thời liên hệ thuê người mẫu nam và nữ.

Phản cảm nhóm thanh niên trùm kín đầu, khiêng quan tài trước chợ Bến Thành.

Sáng 25/2, nhóm của Tuấn tập trung tại Studio để chụp ảnh, sau đó thực hiện cảnh khiêng quan tài diễu phố trên đường Huyền Trân Công Chúa khoảng 200m để quay clip.

Chiều cùng ngày, do không hài lòng với cảnh quay trước đó, Tuấn quyết định thực hiện lại tại khu vực chợ Bến Thành. Nhóm của Thẩm tiếp tục khiêng quan tài từ giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái đến trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại đường Lê Lai. Quá trình này được Tuấn và Xuân quay clip.

Ngày 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip lên TikTok để quảng bá sản phẩm. Đến 4h ngày 3/3, clip đã thu hút 8.185 lượt thích, 925 bình luận, 4.127 lượt chia sẻ.

Cơ quan công an xác định hành vi của nhóm trên không chỉ gây phản cảm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng. Việc dàn dựng cảnh khiêng quan tài diễu phố với mục đích quảng cáo thương mại đã tạo ra sự bức xúc trong dư luận.