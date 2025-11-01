Đóng

Trương Ngọc Ánh từ 'phú bà showbiz' đến vòng lao lý

(VTC News) -

Trước khi bị bắt vì cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Trương Ngọc Ánh được xem là “phú bà showbiz” sở hữu xe sang bạc tỷ, hàng hiệu vô số.

Nguyễn Ngọc
