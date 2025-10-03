+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trung Quốc ứng dụng AI xây siêu đập bê tông cao nhất thế giới
(VTC News) -
Siêu đập Dashixia tại Tân Cương, Trung Quốc, bắt đầu tích trữ nước, sau khi được xây dựng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bản sao kỹ thuật số.
LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm
12:20 03/10/2025
Tin nóng
Cách vệ sinh đường ống thoát nước ở bồn rửa bát
12:09 03/10/2025
Giới trẻ
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/10/2025: Dần vất vả, Hợi thăng tiến
11:35 03/10/2025
Lịch vạn niên
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030
11:35 03/10/2025
Chính trị
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10: Nhân Mã may mắn, Thiên Bình dè dặt
11:34 03/10/2025
Lịch vạn niên
FPT tiếp tục giành 'cú đúp' giải thưởng IR Awards
11:34 03/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Dẫn dắt ngành kinh tế trọng điểm, FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam
11:29 03/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Vì sao một khu vực giữa Hà Nội mất điện 4 ngày liền?
11:18 03/10/2025
Thị trường
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy mới của Gia Lai
11:11 03/10/2025
Chính trị
16 đội bóng công nhân, viên chức tranh giải thưởng 170 triệu đồng
11:07 03/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Năng lượng mặt trời lần đầu tiên trở thành nguồn điện chính tại EU
11:04 03/10/2025
Chuyển đổi xanh
Đưa Vĩnh Long thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo
11:04 03/10/2025
Chính trị
Đưa Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc
10:54 03/10/2025
Chính trị
Gia Lai nhiệm kỳ 2025 – 2030: Tư duy đột phá, khát vọng vươn cao
10:54 03/10/2025
Chính trị
Nhạc hiệu này gắn với một chương trình trên sóng VOV, bạn còn nhớ?
10:52 03/10/2025
Ca Nhạc
Công nghệ 3/10: OpenAI chạm mốc 500 tỷ USD - Startup AI thống trị toàn cầu
10:51 03/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Lịch âm 4/10 - Âm lịch hôm nay 4/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 4/10/2025
10:46 03/10/2025
Lịch vạn niên
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII
10:43 03/10/2025
Chính trị
NHNN: Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
10:34 03/10/2025
Tài chính
Thế và lực mới – khát vọng vươn xa của Gia Lai
10:31 03/10/2025
Đời sống
Bệnh đau dạ dày: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả
10:27 03/10/2025
Bệnh và thuốc
SeABank nhận giải ngân 80 triệu USD từ FMO và Proparco
10:24 03/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 6 mới nhất
10:24 03/10/2025
V.League
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 3
10:23 03/10/2025
V.League
Khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang, Hưng Yên
10:16 03/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
21 giảng viên của VinUni lọt bảng xếp hạng nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025
10:15 03/10/2025
Tin tức - Sự kiện
EVNGENCO1 quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu năm 2025
10:08 03/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Con số thu hút đầu tư ấn tượng của tỉnh Gia Lai trong 5 năm
10:02 03/10/2025
Chính trị
Nâng tầm không gian sống với hệ cửa cao cấp D-PRO của NgocDiepWindow
10:00 03/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
09:46 03/10/2025
Tin nóng