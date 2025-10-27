Trung Quốc phô diễn 'lưới lửa' chống hạm mạnh nhất thế giới

(VTC News) -

Trong cuộc diễn tập diễn ra dưới quyền Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, một trung đoàn tên lửa bờ biển của Hải quân Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt khoa mục tác chiến thực tế, trên địa hình hoàn toàn mới nhằm đánh giá năng lực cơ động, phản ứng và tấn công trong điều kiện cường độ cao.

Các đơn vị được lệnh cơ động đường dài xuyên khu vực, triển khai bí mật, thiết lập mạng lưới cảnh báo sớm và hệ thống chỉ huy chiến đấu dã chiến trước khi thực hiện bắn đạn thật vào các mục tiêu giả định trên biển.

Dữ liệu mục tiêu được truyền trực tiếp qua hệ thống liên kết dữ liệu bảo mật đến sở chỉ huy, nơi các nhóm tấn công được đồng bộ hóa để tính toán đường bay tối ưu cho đòn đánh.

Các kíp chiến đấu phóng tên lửa phối hợp, mô phỏng tình huống đánh chặn biên đội tàu chiến xâm nhập, qua đó kiểm nghiệm khả năng tác chiến phân tán - yếu tố then chốt trong chiến tranh hiện đại.

Giới quan sát nhận định, Trung Quốc đang từng bước hoàn thiện khái niệm “phòng thủ ven biển chủ động”, trong đó các tổ hợp tên lửa cơ động cao có thể tạo thành lưới diệt hạm nhiều tầng, bao phủ toàn bộ vùng biển phía Đông đại lục.

Tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 được phóng từ bệ phóng di động. Ảnh Missilery

Chủ lực của lưới phòng thủ biển

Mạng lưới phòng thủ ven biển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được đánh giá là mạnh nhất thế giới, sở hữu hàng trăm bệ phóng cơ động triển khai các loại tên lửa chống hạm tầm xa như YJ-12 và YJ-62.

YJ-12 có khả năng bay hành trình ở tốc độ Mach 3, mang đầu đạn nặng 500kg, tấn công mục tiêu cách xa hơn 400km, còn YJ-62 dù cận âm nhưng có độ ổn định và độ chính xác cao, rất phù hợp để tấn công tàu mặt nước cỡ lớn. Trong tương lai gần, các bệ phóng thế hệ mới dự kiến sẽ được trang bị thêm tên lửa siêu vượt âm YJ-20, giúp Trung Quốc mở rộng đáng kể tầm với và tốc độ phản ứng trước các mối đe dọa đường biển.

Trung Quốc hiện vẫn đầu tư mạnh cho lĩnh vực này dù đã sở hữu hạm đội tàu mặt nước hùng hậu.

Nguyên nhân nằm ở lợi thế chiến lược mà các hệ thống phòng thủ ven bờ mang lại: chi phí thấp, khả năng triển khai nhanh, dễ ngụy trang và đặc biệt hiệu quả trong các vùng biển nông như eo biển Đài Loan hay biển Hoa Đông. Việc các điểm nóng căng thẳng nằm sát bờ lục địa, giúp các tổ hợp này dễ dàng nhận dữ liệu mục tiêu từ mạng lưới trinh sát điện tử, máy bay không người lái và vệ tinh, tạo thành một “tấm khiên” bao phủ toàn khu vực.

Hệ thống phóng tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển YJ-12. Ảnh Military Africa

Bước tiến về chống UAV

Trong đợt diễn tập mới, Trung Quốc mô phỏng hàng loạt kịch bản tác chiến phức tạp, trong đó có tình huống đòn tấn công đầu tiên không tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu, buộc các đơn vị dự bị phải phóng tiếp loạt tên lửa thứ hai.

Một bài tập đáng chú ý tái hiện việc tàu địch tìm cách rút lui sau đợt công kích đầu tiên; khi đó, sở chỉ huy lập tức sử dụng dữ liệu trinh sát cập nhật để điều động lực lượng bổ sung, phóng đòn kết liễu từ hướng khác, bảo đảm mục tiêu bị tiêu diệt dứt điểm.

Bên cạnh đó, trung đoàn phòng thủ bờ biển cũng thử nghiệm khả năng đối phó UAV - mối đe dọa đang gia tăng nhanh chóng trong các cuộc xung đột hiện đại. Một hệ thống phòng thủ ba lớp được kích hoạt, gồm gây nhiễu điện tử, đánh chặn vật lý bằng tên lửa phòng không cỡ nhỏ và sử dụng biện pháp ngụy trang, mô phỏng bệ phóng giả để đánh lừa trinh sát đối phương.

Trong một kịch bản, các mục tiêu mồi được triển khai để thu hút hỏa lực và cảm biến của UAV, giúp lực lượng thật giữ được yếu tố bí mật trước khi phóng đòn đáp trả.

Tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 được phóng từ bệ phóng di động. Ảnh Zonar Militar

Giới chuyên gia quân sự nhận định, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển của Trung Quốc vẫn nhận được đầu tư đáng kể, cả về hiện đại hóa lẫn mở rộng quy mô.

Theo đánh giá của Military Watch, mạng lưới này không chỉ là công cụ phòng thủ, mà còn là đòn răn đe chiến lược trước mọi lực lượng hải quân nước ngoài có ý định tiến sát vùng biển của Trung Quốc. Với tầm bắn có thể vươn tới hàng trăm km và khả năng phối hợp tấn công chính xác từ nhiều hướng, các đơn vị tên lửa bờ biển của PLA đang ngày càng chứng minh vai trò xương sống trong chiến lược kiểm soát vùng duyên hải và biển gần.