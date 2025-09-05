Đóng

Trực tiếp: Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên

(VTC News) -

Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên được tổ chức trên cả nước vào sáng 5/9.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới