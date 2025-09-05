+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trực tiếp: Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên
(VTC News) -
Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên được tổ chức trên cả nước vào sáng 5/9.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chính quyền ông Trump lại bị kiện vì điều động Vệ binh Quốc gia
08:26 05/09/2025
Thời sự quốc tế
Lý do nhiều phụ nữ Trung Quốc dần chuộng cuộc sống 'không đàn ông'
08:23 05/09/2025
Tư liệu
Công nghệ 5/9: Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vắng mặt
08:18 05/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Mike Tyson 60 tuổi đấu 'độc cô cầu bại' Mayweather
08:18 05/09/2025
Võ Thuật
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026
08:15 05/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Airloom Energy: Cuộc cách mạng tua-bin gió từ đường ray hình oval
08:12 05/09/2025
Tin tức xanh
Loại mưa axit mới đang gây lo ngại cho giới khoa học
08:09 05/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Dập tắt vụ cháy rừng ở Huế, phát hiện thi thể người đàn ông
08:05 05/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Vì sao dân gian kiêng cắt tóc trong tháng cô hồn?
08:00 05/09/2025
Chuyện bốn phương
'Bùng nổ' cơn sốt tôm hùm: Món sang chảnh thành đặc sản bình dân tại TP.HCM
08:00 05/09/2025
VTC NEWS TV
Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên và nhiệm kỳ đặc biệt kéo dài 6 tháng
07:45 05/09/2025
Chân dung
Sức mạnh tên lửa hạt nhân Đông Phong gây 'sốt' tại lễ duyệt binh Trung Quốc
07:41 05/09/2025
VTC NEWS TV
Kết quả vòng loại World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng đậm, Đức thua sốc
07:39 05/09/2025
Bóng đá Anh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng
07:31 05/09/2025
Tin nóng
Bé trai chào đời nặng 6,2 kg
07:19 05/09/2025
Tin tức
Tổ chức khánh thành, khởi công các dự án lớn mừng Đại hội XIV của Đảng vào 19/12
07:14 05/09/2025
Tin nóng
Dự báo thời tiết ngày 5/9: Hà Nội nắng nóng 36°C giữa mùa thu
07:04 05/09/2025
Thời tiết
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 188 ngày làm Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ
07:00 05/09/2025
Chính trị
'Nhìn thấy ma' đừng tưởng có mắt âm dương, bác sỹ khuyên đi khám sớm
07:00 05/09/2025
Chuyện bốn phương
Loạt mặt bằng 'vàng' trung tâm TP.HCM bỏ trống thời gian dài
07:00 05/09/2025
VTC News TV
'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo nói gì khi đóng chung với 2 mỹ nhân phim VTV?
06:46 05/09/2025
Phim
Thời sự quốc tế 5/9: 26 nước cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine
06:40 05/09/2025
Thời sự quốc tế
Lời chúc ý nghĩa dành cho cha mẹ nhân ngày lễ Vu lan
06:30 05/09/2025
Gia đình
5 loại đất nền cần tránh khi đầu tư
06:30 05/09/2025
Bất động sản
Võ sĩ boxing giải nghệ dính 26 tiền án, bị bắt vì buôn ma túy
06:30 05/09/2025
Võ Thuật
Giá vàng hôm nay 5/9: Thế giới 'bốc hơi' mạnh, trong nước liên tiếp lập đỉnh
06:27 05/09/2025
Tin giá vàng
Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Tiếp tục giảm
06:21 05/09/2025
Thị trường
Máy bay vận tải quân sự Nga hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố
06:17 05/09/2025
Thời sự quốc tế
Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 9/2025
06:00 05/09/2025
Cần biết
Gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lễ khai giảng đặc biệt
06:00 05/09/2025
Tin tức - Sự kiện