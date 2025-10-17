Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 17/10/2025 - XSNT 17/10

XSNT 17/10. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 17/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 17/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 17/10/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 17/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận bao gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn) mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ mở thưởng.

