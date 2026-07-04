Trực tiếp bóng đá Paraguay vs Pháp 4h ngày 5/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Paraguay và Pháp bắt đầu lúc 4h ngày 5/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Paraguay vs Pháp mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Paraguay vs Pháp (4h ngày 5/7)

Paraguay gặp Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội vừa loại Đức và ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội thắng cặp Paraguay vs Pháp gặp Canada hoặc Morocco ở tứ kết.

Opta đánh giá Pháp có 79,7% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Paraguay là 6,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 13,6%.

Paraguay đấu với Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Paraguay đứng thứ ba bảng D, sau đó vượt qua Đức ở vòng 1/16. Đội bóng Nam Mỹ hòa 1-1 sau 120 phút và thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Pháp toàn thắng từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0, Na Uy 4-1 và Thụy Điển 3-0.

Paraguay lại có nền tảng phòng ngự và tinh thần rất tốt. Đội bóng của Gustavo Alfaro chỉ thua 2 trong 10 trận World Cup gần nhất và vừa vượt qua Đức bằng cách kéo đối thủ vào thế trận bền bỉ.

Lịch sử đối đầu đứng về phía Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, trong đó có 2 chiến thắng tại World Cup: 7-3 năm 1958 và 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 1998.