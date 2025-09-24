Trực tiếp bóng đá CAHN vs Cebu, giải ASEAN Club Championship 2025-2026

CAHN đấu với Cebu (19h30 ngày 24/9)

Câu lạc bộ Công an hà nội (CAHN) đấu với Cebu FC ở lượt trận thứ hai bảng A giải ASEAN Club Championship 2025-2026. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của đội bóng ngành công an ở đấu trường quốc tế trong mùa giải này.

Ở lượt trận đầu tiên, CAHN gây thất vọng khi thua ngược Pathum United (Thái Lan) với tỷ số 1-2. Đại diện của bóng đá Việt Nam ghi bàn trước và chơi hơn người trong cả hiệp 2. Tuy nhiên, khi hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, sơ suất của Nguyễn Filip và đồng đội giúp đối thủ Pathum United lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng.

CLB CAHN mất Nguyễn Quang Hải và Bùi Hoàng Việt Anh do chấn thương.

CLB CAHN cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu và phối hợp tấn công tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của họ từ mùa giải trước vẫn chưa được khắc phục. Khả năng tận dụng cơ hội của tuyến trên, sự tập trung của hàng phòng ngự cùng chất lượng các nhân tố dự bị vẫn là bài toán nan giải với huấn luyện viên Alexandre Polking.

Cebu bị đánh giá là đội bóng yếu nhất tại bảng A. Trong trận ra quân, họ thua Tampines Rovers (Singapore) với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Phong độ của đội bóng Philippines ở đấu trường trong nước cũng chưa phải là xuất sắc (thắng 1 trận, thua 1 trận) sau 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.