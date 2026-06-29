Trực tiếp bóng đá Brazil vs Nhật Bản 0h ngày 30/6, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản bắt đầu lúc 0h ngày 30/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Nhật Bản mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Brazil vs Nhật Bản (0h ngày 30/6)

Brazil gặp Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động NRG ở Houston (bang Texas, Mỹ). Đội thắng trong trận đấu này gặp Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy ở vòng 1/8.

Brazil đáu với Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Brazil và Nhật Bản tương ứng là 57,3% - 19,7%. kKhả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23%.

Brazil vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng C. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti hòa Morocco 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0. Nhật Bản đứng nhì bảng F và chưa thua trận nào tại World Cup 2026. Đội bóng châu Á hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 và hòa Thụy Điển 1-1.

Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hẳn về Brazil. Đội tuyển Nam Mỹ thắng 11 trong 14 lần gặp Nhật Bản, hòa 2 và thua 1. Tuy nhiên, thất bại duy nhất của Brazil trước Nhật Bản lại đến ở lần gặp gần nhất, trận giao hữu tháng 10/2025.