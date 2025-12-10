Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Myanmar, kết quả SEA Games 33 hôm nay 10/12

|Việt Nam
|Myanmar
Tiếp tục cập nhật
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Myanmar lúc 15h hôm nay 10/12.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 bằng thử thách nhẹ nhàng. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội đối đầu Myanmar ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Myanmar không phải đối thủ mạnh. Đội bóng này mới 2 lần tham dự SEA Games, trong đó vị trí tốt nhất là xếp hạng 5 chung cuộc ở kỳ đại hội năm 2023.
Ở Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt trội phần còn lại. Myanmar khó tạo ra thử thách lớn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Kể cả khi không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy trong đội hình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn mạnh hơn hẳn.
Nhiệm vụ của Thanh Thúy và đồng đội là giải quyết trận đấu nhanh. Với việc thi đấu 3 trận trong 3 ngày liên tục, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần tối ưu thể lực cho các học trò để hướng tới vòng trong. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là trận chung kết với Thái Lan.
Chủ công: Trần Thị Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo;
Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh;
Phụ công: Trần Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Lưu Thị Huệ;
Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa;
Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.
Ngày 10/12
12h30: Indonesia vs Malaysia.
15h: Myanmar vs Việt Nam.
17h30: Thái Lan vs Singapore.
Ngày 11/12
12h30: Malaysia vs Việt Nam.
15h: Indonesia vs Myanmar.
17h30: Philippines vs Thái Lan.
Ngày 12/12
12h30: Việt Nam vs Indonesia.
15h: Myanmar vs Malaysia.
17h30: Singapore vs Philippines.
Ngày 18/12
Bán kết.
Ngày 19/12
Tranh huy chương đồng và chung kết.