Triệu người đổ về Triển lãm, cư dân Vinhomes Global Gate chỉ 'dạo bộ là tới'

(VTC News) -

Tối 15/9, Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội) khép lại với tổng số lượng khách tham quan đạt 10 triệu lượt - một kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Trong khi nhiều du khách không quản ngại đường sá xa xôi hướng về Hà Nội để không bỏ lỡ sự kiện “80 năm có một”, thì các cư dân Vinhomes Global Gate lại có thể thành thơi đi bộ vài phút là tới “trái tim” của triển lãm lịch sử.

“Có nhà ngay cạnh VEC thì còn gì bằng”

Ước tính, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đón hơn 10 triệu lượt khách sau gần 3 tuần mở cửa.

Ngày cuối tuần, ông Nguyễn Văn Thịnh, cựu chiến binh 72 tuổi, cùng con cháu khởi hành từ Hải Phòng tới VEC. Được dự báo càng về cuối Triển lãm càng đông, có thể xảy ra ùn tắc, nhưng ông vẫn quyết tâm lên đường.

“Đây không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, mà còn là biểu tượng tự hào dân tộc. Đời người may mắn lắm mới có một lần như thế này. Không tận mắt chứng kiến sẽ tiếc cả đời”, ông Thịnh xúc động nói.

Từ TP.HCM, gia đình anh Nguyễn Thành Công (46 tuổi) cũng vượt cả nghìn cây số ra Hà Nội trước ngày bế mạc để được tận mục sở thị triển lãm lớn nhất lịch sử - sự kiện “gây bão” mạng xã hội suốt nửa tháng vừa qua.

“Dù phải đánh đổi thời gian và tiền bạc để có được trải nghiệm “80 năm mới có một lần” thì cũng đáng. Sướng nhất là cư dân xung quanh, chỉ vài bước là tới Triển lãm. Có nhà ngay cạnh VEC thì còn gì bằng”, anh chia sẻ.

Chị Nguyễn Hoài Anh - du khách mất hơn 4 giờ di chuyển từ Quảng Ninh tới Triển lãm - cũng chung cảm xúc ấy. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất di sản Hạ Long, chị hiểu sâu sắc giá trị của việc được sống giữa kỳ quan. Đó không chỉ là niềm tự hào khi nơi mình ở trở thành địa danh biểu tượng, mà còn là đặc quyền được tận hưởng vẻ đẹp ấy mỗi ngày, thay vì phải sắp xếp những kỳ nghỉ tốn kém và không phải lúc nào cũng dễ thực hiện.

“Nhìn cư dân Vinhomes Global Gate chỉ cần đi bộ vài phút là vào thẳng sự kiện mà thấy họ thật sự có tầm nhìn”, chị Hoài Anh nói.

Chất sống biểu tượng giữa tâm mạch thịnh vượng

Tọa lạc trên vùng đất Cổ Loa địa linh nhân kiệt, nơi từng là kinh đô của nước Âu Lạc xưa, VEC mang ý nghĩa biểu tượng kép: Vừa là công trình hiện đại quy mô top 10 thế giới, vừa gắn với chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc. Chỉ sau chưa đầy nửa tháng vận hành, nơi đây đã biến khu Đông Bắc Hà Nội thành “thủ phủ sự kiện” với loạt lễ hội, concert, giải chạy, triển lãm triệu khách.

Cư dân Vinhomes Global Gate chỉ mất 5 phút là tới với thủ phủ sự kiện, lễ hội đẳng cấp quốc tế.

Đặt tại trung tâm Vinhomes Global Gate, VEC được ví như “cú nổ” kích hoạt ngành công nghiệp triển lãm, văn hóa, giải trí của Việt Nam, đưa khu vực này thành tọa độ danh giá bậc nhất, hội tụ tinh hoa toàn cầu. Nguyên thủ các nước, lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia, doanh nhân quốc tế, chuyên gia cấp cao, nghệ sĩ hạng A… sẽ thường xuyên hiện diện tại đây.

Ước tính, VEC sẽ đón khoảng 60 triệu lượt khách/năm. Dòng khách sẽ tạo mạch giao thương sôi động, đi cùng với cơ hội kinh doanh đa dạng. Bất động sản quanh trung tâm triển lãm tại nhiều quốc gia đều tăng giá vượt trội nhờ dòng khách khổng lồ, và Vinhomes Global Gate cũng không nằm ngoài quy luật đó.

“Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch MICE, tạo không gian và diễn đàn để quảng bá sản phẩm, dịch vụ đặc thù”, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá.

Trong tương lai gần, Đông Anh sẽ trở thành CBD - khu vực trung tâm thương mại và kinh doanh mới phía Đông Bắc Thủ đô. Khung cảnh tấp nập trên đường Trường Sa những ngày diễn ra Triển lãm không chỉ cho thấy sức hút như nam châm của VEC, mà còn hé mở viễn cảnh sôi động của cả khu vực.

Khi cầu Tứ Liên, metro và loạt hạ tầng trọng điểm hoàn thiện, sự đông đúc sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành nhịp đập quen thuộc và cũng là động lực tăng trưởng của một “thành phố Expo”. Sống tại Vinhomes Global Gate đồng nghĩa với việc 40.000 cư dân sẽ được hiện diện ngay giữa mạch đập của thời đại. Mỗi ngày mở cửa là thấy lễ hội, mỗi bước chân là chạm nhịp sống quốc tế.

“Trước đây muốn tham dự sự kiện lớn thường phải lái xe cả tiếng. Giờ chỉ cần đi bộ 4-5 phút là gặp doanh nhân toàn cầu hay sao hạng A. Đó là những trải nghiệm mà không phải cứ có tiền là mua được”, ông Nguyễn Đình Đức, một cư dân Vinhomes Global Gate, chia sẻ.

Với vị trí kế cận “kỳ quan” VEC, Vinhomes Global Gate không chỉ mang lại sự thuận tiện, mà còn là dấu ấn vị thế. Đây là nơi hội tụ những giá trị thịnh vượng của thế giới, cũng chính là tấm danh thiếp vô hình khẳng định tầm vóc chủ nhân. Trở thành cư dân Vinhomes Global Gate là sở hữu chất sống biểu tượng khó sao chép, nơi mỗi khoảnh khắc đều phản chiếu đẳng cấp của giới tinh hoa, nhất là trong những dịp cả triệu người khao khát được hiện diện như đại lễ 2/9 vừa qua.