Tranh cãi câu thoại 'đẻ một lần được cả hai trai lẫn gái' trên phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Bộ phim giờ vàng Gia đình trái dấu đang thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, tác phẩm lại liên tục vướng tranh luận, mới nhất là vì một câu thoại gây bàn tán trong tập 10.

Ở tập này, biến cố ập đến với gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) khi ông bị bắt nhầm tại một quán hát vì nghi ngờ liên quan đến tệ nạn xã hội. Thông tin này nhanh chóng trở thành cái cớ để Thái - đồng nghiệp cũ từng đối đầu với ông Phi tìm đến nhà, buông lời chê bai, mỉa mai hai vợ chồng.

Lời thoại của nhân vật Ánh (Kiều Anh đóng): “Xin được chúc mừng ba mẹ cậu, thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái" gây tranh luận.

Trước những lời khiêu khích ấy, dù thất vọng và đau lòng vì chồng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) vẫn đứng ra bảo vệ ông Phi. Trong lúc căng thẳng, nhân vật này "phản pháo" bằng loạt lời lẽ gay gắt, trong đó có câu: "Xin được chúc mừng ba mẹ cậu, thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái".

Lời thoại của nhân vật hiện trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, hút hàng trăm, hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả thích thú, cho rằng đây là lời đáp trả sâu cay, mang màu sắc hài hước, đúng với tính cách sắc sảo và luôn bảo vệ chồng đến cùng của nhân vật Ánh.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối gay gắt. Một bộ phận người xem cho rằng cách dùng cụm từ “đẻ một lần được cả trai lẫn gái” để mỉa mai đối phương là phản cảm, bởi hàm ý gán những nét tiêu cực cho “tính đàn bà”, vô tình hạ thấp hình ảnh phụ nữ.

“Mình không thích cách dùng ‘đàn bà’ để ám chỉ những thói xấu. Nghe rất phản cảm và dễ củng cố định kiến về phụ nữ”, một khán giả nêu ý kiến. Khán giả khác bày tỏ: "Tiếng Việt có rất nhiều cách để chê trách một người đàn ông xấu tính”.

Nhiều người bênh vực kịch bản, cho rằng đây chỉ là chi tiết nhằm tạo hiệu ứng gây cười, phù hợp với không khí phim và cá tính bộc trực của nhân vật Ánh, không nên quá khắt khe trong việc diễn giải.

Phim "Gia đình trái dấu" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản phi logic.

Trước đó, Gia đình trái dấu vốn vấp phải nhiều tranh cãi xoay quanh loạt tình tiết bị cho là phi logic. Việc xây dựng hình tượng ông Phi là cán bộ từng có chức quyền nhưng không có lương hưu, phải mưu sinh bằng nghề tài xế xe máy, dù sống trong nhà khang trang, có ô tô riêng, khiến nhiều khán giả khó chấp nhận. Không ít tình huống đời sống của nhân vật bị đẩy lên quá mức, thiếu thuyết phục.

Bên cạnh đó, tính cách các nhân vật cũng gây phản ứng trái chiều. Bà Ánh từng bị nhận xét là nhõng nhẽo, hành xử cảm tính quá đà, còn ông Phi bị cho là trụ cột gia đình nhưng lại đưa ra những quyết định bốc đồng, thiếu suy nghĩ.

Dù vậy, với dàn diễn viên quen mặt như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị cùng nhiều gương mặt khác, Gia đình trái dấu vẫn duy trì được sự chú ý trên sóng giờ vàng.