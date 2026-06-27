TP.HCM bứt tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số nửa cuối năm 2026

(VTC News) -

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 10,2%. Đây là mục tiêu rất thách thức, dù kinh tế TP.HCM trong 5 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Áp lực tăng trưởng dồn vào nửa cuối năm

Quý đầu năm, tăng trưởng GRDP của TP.HCM dù cao nhất trong nhiều năm qua, ở mức 8,27%, nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các tổ chức trong nước nhìn chung khá lạc quan về triển vọng kinh tế TP.HCM trong quý II và nửa đầu năm. Tuy nhiên, mức dự báo tăng trưởng cao nhất cũng chỉ quanh 9%.

Cầu Thủ Thiêm 4 - dự án đầu tư công sẽ khởi công trong năm nay. Đầu tư công được đánh giá là giải pháp quan trọng để TP.HCM đảm bảo tăng trưởng 2 con số. (Ảnh: Sở QHKT)

Bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội thuộc HIDS, cho biết các tổ chức trong nước dự báo tăng trưởng GDP quý II của cả nước đạt từ 7,8 - 9,2%. Trong khi đó, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) kỳ vọng mức tăng trưởng đạt 9,5%. Tuy nhiên, theo Trading Economics, tăng trưởng quý II của Việt Nam ở mức khoảng 7,6%.

Đại diện HIDS cho rằng, nếu tăng trưởng cả nước quý II chỉ đạt 7,6% như dự báo thì tăng trưởng của TP.HCM nửa đầu năm chỉ ở ngưỡng 7,75 - 8,65%.

Điều này đồng nghĩa áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sẽ dồn vào hai quý cuối năm. "Để đạt tốc độ tăng trưởng 10,2% cả năm, tăng trưởng quý II của TP.HCM phải đạt khoảng 11%", bà Trúc Vân cho biết.

Với diễn biến kinh tế - chính trị toàn cầu hiện tại, triển vọng những tháng cuối năm được đánh giá không mấy khả quan, khiến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM sẽ trở nên thách thức hơn.

Kịch bản tăng trưởng GRDP cho 2 quý cuối năm để TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% do HIDS xây dựng.

Dựa trên tình hình thực tế, HIDS đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho TP.HCM trong những tháng còn lại của năm 2026, để đảm bảo mục tiêu.

Theo đó, trong quý III, kịch bản cơ sở đưa ra của HIDS là mức tăng trưởng dự kiến phải từ 11,13 - 12,03%; kịch bản chuyển tiếp là 10,7 - 11,6%; còn kịch bản mục tiêu dao động 10,15 - 11,5%.

Với quý IV, bà Trúc Vân cho biết thông thường, quý cuối năm kinh tế TP.HCM luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Do vậy, kịch bản cơ sở được xây dựng ở mức 12,37-13,27%; kịch bản chuyển tiếp phải đạt 9,11-10,01%; kịch bản mục tiêu là 10,34-11,24%.

Theo kế hoạch được UBND TP.HCM đưa ra ngay từ đầu năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng. Nguồn lực này đến từ khu vực đầu tư công, doanh nghiệp FDI và khu vực tư nhân.

Trong bối cảnh hiện nay, vốn vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Vì vậy, TP.HCM phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ các trục tăng trưởng truyền thống là thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng dịch vụ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đặc biệt là đẩy nhanh hơn đầu tư công để kéo đầu tư tư nhân.

TP.HCM nên làm gì?

Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng, cá nhân ông nhìn tăng trưởng 2 con số với TP.HCM là thách thức lớn, dù Thành phố còn nhiều dư địa.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem - Dự án được TP.HCM khẩn trương gỡ vướng mắc và đang trong quá trình khởi động. (Ảnh: Lotte Properties HCMC)

"TP.HCM khác các tỉnh thành vì quy mô nền kinh tế quá lớn và nhiều năm nay chúng ta đã phát triển đến đỉnh điểm, đã có hàng chục năm duy trì tốc độ tăng 2 con số, nên việc tăng trưởng hiện nay sẽ khó hơn.

Tuy nhiên, dư địa của Thành phố vẫn còn và mục tiêu đã đặt ra ở thời điểm này phải thực hiện. Bởi nếu không tranh thủ tăng trưởng lúc này thì các giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ càng khó thực hiện hơn", ông Nghĩa nói.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, ông Nghĩa cho rằng TP.HCM đang đẩy mạnh các cực tăng trưởng mới, từ tài chính thông minh đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ sản xuất kinh doanh...Nhưng các cực tăng trưởng mới này đang thực hiện và cần độ trễ, có thể 1-2 năm tới, khoảng 2027-2028 mới hái "quả ngọt".

Nên trong ngắn hạn, ngay 2026-2027, giải pháp hiệu quả nhất cho TP.HCM vẫn là các khu vực tăng trưởng truyền thống và đặc biệt đẩy nhanh đầu tư công. Đầu tư công sẽ kéo đầu tư tư song hành, để thúc đẩy tăng trưởng GRDP.

Trước mắt, thành quả gặt hái ngay trong năm nay là khởi động lại các dự án bị vướng pháp lý đã được tháo gỡ. TP.HCM theo thống kê có 838 dự án, nhiều dự án hàng chục nghìn tỷ đồng -con số rất lớn.

Một loạt dự án trọng điểm với tổng đầu tư gần 20 tỷ USD đã được khởi công xây dựng chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026. (Nguồn ảnh: THACO)

Nếu các dự án được tái khởi động, hiệu ứng lan tỏa sẽ xuất hiện ngay trong năm nay. Hoạt động xây dựng sẽ kéo theo nhu cầu vật liệu, thiết bị, nội thất, dịch vụ... tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng.

"Vì vậy tôi cho rằng cần thúc đẩy thật hiệu quả, khơi thông ngay các dự án đã gỡ vướng, để trong ngắn hạn 2026 và 1-2 năm tiếp theo đảm bảo tăng trưởng, làm bước đệm tốt trước khi các cực tăng trưởng mới tạo ra thành quả. Tôi cho rằng đây là giải pháp tốt nhất hiện nay phải làm", ông Nghĩa nói thêm.

Doanh nhân Mai Hữu Tín cũng cho rằng, TP.HCM hoàn toàn có dư địa duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài, vì tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Ông đưa ra kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển theo ngành. Thành phố cần xác định rõ những ngành có khả năng tăng năng suất, gia tăng xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Chuyên gia cho rằng từng hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đầu ngành cũng phải xây dựng, cam kết mục tiêu tăng trưởng đóng góp cho kinh tế TP.HCM. (Ảnh: H. Linh)

Nhiệm vụ đóng góp cho tăng trưởng cần sự tham gia của từng cấp, ngành, đặc biệt là hiệp hội ngành nghề. Mỗi hiệp hội nên xây dựng chiến lược tăng trưởng cụ thể cho ngành của mình.

Còn các doanh nghiệp đầu ngành phải cam kết đầu tư, nâng cao năng suất, tăng xuất khẩu và phát triển hệ sinh thái cung ứng. Ngược lại, chính quyền cam kết hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, đất đai, nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và cải cách thủ tục hành chính.

Khi TP.HCM triển khai thông suốt các cơ chế 2 chiều giữa Nhà nước và doanh nghiệp, thì tăng trưởng 2 con số là hoàn toàn đạt được.