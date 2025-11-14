TP.HCM bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND; 3 Phó Chủ tịch UBND

(VTC News) -

Sáng 14/11, HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự, cùng hàng loạt chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, dự án hạ tầng kết nối Vùng và nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật.

Kỳ họp có sự tham dự và chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Chủ tịch UBND TP.HCM trình bày các tờ trình miễn nhiệm các chức danh và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND TP.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Phạm Thành Kiên. Trước đó, ngày 22/10, ông Kiên đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

HĐND TP.HCM cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ. Sau khi được miễn nhiệm, ông Thọ tiếp tục được HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1968, quê tại huyện Đất Đỏ (nay thuộc TP.HCM), có trình độ cử nhân Kinh tế (Đại học Ngân hàng) và cử nhân Luật.

Đại biểu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP.

Sau khi 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu hợp nhất tháng 7 vừa qua, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu; Bí thư Huyện ủy huyện Xuyên Mộc...

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê ở tỉnh Bạc Liêu (cũ). Ông có trình độ Thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ 12 ngày 11/11/2023.

Ông Phạm Thành Kiên từng kinh qua nhiều vị trí công tác ở TP.HCM như Chủ tịch UBND Quận 1, Bí thư Quận ủy Quận 3; Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP là ông Trần Văn Bảy, ông Hoàng Nguyên Dinh và ông Nguyễn Công Vinh.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê ở tỉnh Đồng Nai, đang là Chánh Thanh tra TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê ở TP Bà Rịa (cũ), nay là TP.HCM, ông hiện là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê ở TP Huế, ông đang là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa và bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TP gồm: ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch.

Ông Phạm Huy Bình được bầu làm Giám đốc Sở Du lịch thay bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Bà Hoa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.